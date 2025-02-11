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覆議案黃珊珊出國未投票 臉書被網友洗版批不演了

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。聯合報系資料照
民眾黨立委黃珊珊。聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，傳出其直通中國國家主席習近平辦公室，民眾黨立委黃珊珊曾經請命「要跟國台辦聊聊」。黃珊珊今天並未現身立法院，民眾黨立法院黨團主任陳智菡證實，民眾黨立委黃珊珊、林憶君出國在外，兩人都有向黨團及院會請假。

媒體報導，柯文哲身陷貪汙及政治獻金案，時任競選財務長李文宗前年聯繫陸委會前副主委張顯耀等人，直通習近平辦公室及國台辦主任宋濤。此外，根據黃珊珊跟柯文哲的簡訊通聯，也可看見其與對岸的連結，包括民眾黨原本有意將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，黃珊珊曾經向柯文哲請命「要不要我找國台辦聊聊」。

立法院會今天記名表決「公職人員選舉罷免法」覆議案，僅有黃珊珊、林憶君2名立委未領票，林憶君先是透過助理表示，出國處理事務趕不及回國，陳智菡受訪時則證實，黃珊珊及林憶君出國在外，兩人皆有向民眾黨團和立法院會請假。

此外，賴清德總統昨天召集五院院長會商國政，黃珊珊透過臉書發文表示，自從去年2月1日宣誓就職以來，自己一直都站在「為台灣爭取最大利益」的角度質詢與提案，相信縱使朝野間歧見頗深，但是在「為台灣好」的角度上，雙方不需要如此對立、劍拔弩張。

此文一出，不少網友相當不領情，紛紛在貼文下方留言，內容包括「上次投廢票，這次直接不領票，這傢伙白皮綠骨太明顯了」、「請問你有找國台辦聊嗎」、「所以你怎麼聯絡國台辦的」、「厲害哦，可以跟國台辦聊聊」、「不打算演了，連票都不領嗎」、「你可以直接去蟾蜍那兒了」。

國台辦 柯文哲 民眾黨 習近平 黃珊珊

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