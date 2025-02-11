副總統接見紐倫堡國際發明展得獎人 肯定為國爭光
副總統蕭美琴今天接見「2024德國紐倫堡國際發明展」中華民國代表團全體得獎傑出發明人，肯定得獎者展現台灣人的創新，因應生活問題提出解決方案，發揮創意，為國爭光。
蕭副總統上午接見「2024德國紐倫堡國際發明展」中華民國代表團全體得獎傑出發明人，副總統致詞時，肯定得獎人在國際上展現台灣人的創新，並因應生活上各式各樣問題提出解決方案，在全球這麼多的參賽團隊中榮獲佳績。發明與創新一直是社會及產業進步最重要的動力，每一個人要存在好奇心，才能有解決問題的新思維。
副總統說，她事先看了許多比賽資料，對於每個發明的產品創意感到相當驚豔，也非常有興趣。這次發明獲獎作品跨越許多不同領域，包括養生、醫療、民生用水電等，既因應全球潮流，也在平日生活中看見問題、解決問題。
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