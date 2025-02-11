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總預算僵局未解 卓榮泰盼集思廣益獲得好結果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

總預算僵局未解，立法院長韓國瑜呼籲行政院不要針對今年度中央政府總預算提覆議。行政院長卓榮泰11日表示，需要大家來集思廣益，所以有人在做各種的努力，包括政院也都在進行很多的努力，希望這個努力到時候會有好的結果。

卓榮泰今日出席「2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」開幕典禮，典禮前，媒體詢問如何看待韓國瑜建議用追加減預算方式處理總預算僵局，卓榮泰表示，大家都在做各種努力，有人努力是好的，這個社會國家需要大家集思廣益，政府也仍在努力，希望會有好的結果。

針對總預算問題，卓榮泰也指出，預算追加減程序有相關的法規限制，由於目前總預算案尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算的程序來補救，並不明確，而且如果立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案，終將會遭到立法院否決，而無法達到目標；希望立法院在要求行政院不提總預算覆議案之前，能思考全盤妥適的處理方式。

卓榮泰 總預算 覆議案 韓國瑜

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