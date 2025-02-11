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高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

高雄分屍案被當政爭工具 國民黨團批冷血沒人性

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強（中）、立委翁曉玲（左）與牛煦庭（右）今下午，舉行「再怎麼野蠻也不能拿分屍案來搞鬥爭」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強（中）、立委翁曉玲（左）與牛煦庭（右）今下午，舉行「再怎麼野蠻也不能拿分屍案來搞鬥爭」記者會。記者黃義書／攝影

高雄市連續殺人分屍案震驚全台，有媒體報導稱，因藍白聯手刪除預算，導致無法開挖化糞池蒐證。國民黨立院黨團今日下午舉行記者會，黨團首席副書記長羅智強酸，高雄市長陳其邁要不要請台北市長蔣萬安來幫忙挖化糞池，用這事情做政治鬥爭太沒人性。

羅智強說，陳其邁要不要請蔣萬安來幫忙挖化糞池？竟有假新聞稱因立院刪除預算，沒錢開挖化糞池。他當過台北市議員，如果今天這案子發生在台北市，假設真的要挖化糞池，是台北市政府要出這筆經費，台北市政府這樣使用經費，不知高雄市怎麼使用，高雄市政府沒有編嗎？

羅智強表示，這筆經費是地方政府要出的經費，跟立法院審查預算有什麼關係？高雄市警察局今年度編列預算比上年度還多，高雄市政府沒有這筆預算嗎？高雄市刑警大隊已經澄清根本沒有開挖化糞池的必要，也無涉及經費不足的問題，直接認證假新聞。

羅智強指出，謠言不斷從綠營媒體、側翼散播，甚至直接由綠營政府跟公眾人物散播。警政署今年度編列328億9千萬，較上年度增加72億、28.4%。預算審議後減列9千多萬元，而這9千多萬刪的是媒體政策宣導費，還有委託黑熊學院辦理民防訓練等，砍的是黑熊的經費，不讓政府假借名目養黑熊。造謠套路終於踢到鐵板，這筆經費跟中央無關。高雄發生連續分屍案，全國民眾有多氣憤跟心痛，陳其邁批「泯滅人性」，卻冷血消費嗎？用這事情做政治鬥爭太沒人性。

國民黨立委翁曉玲說，綠營側翼造謠造不完。法務部常有謠言稱立法院刪了很多業務費，導致無法指揮檢察官辦案，這次法務部整體才刪了1447.6萬，這次承辦高雄分屍案的高雄地檢署未刪任何預算。財劃法修正後，地方政府經費大幅提升，這些費用地方政府應會樂於協助警政單位處理。

翁曉玲表示，綠營常造謠這次立院刪減中央政府總預算，會讓政府癱瘓，事實上並非如此，立法院8個委員會裡，各委員會主管的機關多，這次總預算案的刪減比例，都只有百分之零點多，卻說刪除預算讓政府無法推動政務，根本是造謠。刪減的都與媒宣費或首長特支費有關，不影響各項法定補助津貼以及薪水，行政機關業務推動如常。

國民黨立委牛煦庭表示，行政機關哀鴻遍野上行下效，行政院長卓榮泰跳下來哀嚎國政會受到衝擊，下轄單位怎麼能不「交點作業」？怎麼能不滿足KPI？拜託警政署要挑題目挑好一點，先別說辦案經費是高雄市政府的經費，有問題找高雄市政府算帳。

牛煦庭說，即便編在警政署，刪減跟凍結的比例不到20%，不會影響立刻性的業務需求，這是所有了解預算審查程序的人都知道的基本ABC。這群人竟然說這事情是藍白刪預算造成的，卓榮泰沒有中大樂透也是刪預算造成的嗎，高雄市刑大已澄清，請問發出獨家的媒體，這樣的假新聞應如何處理？

分屍案 國民黨 羅智強 陳其邁

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