選罷法覆議失敗政院不意外 盼與立院溝通總預算解方

立法院去年三讀通過「公職人員選舉罷免法」連署加嚴版本，行政院提出覆議，立法院今天表決後確定覆議案遭否決。行政院發言人李慧芝指出，卓揆未能獲得邀請前往立法院說明覆議案，因此行政院對本次覆議案的結果，並不感到意外。

李慧芝指出，昨天總統召集五院國政會商已有明確共識，五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制；話鋒一轉，她也提及，行政院希望能延續昨天五院會商的共識，近日內將密集溝通，希望在取得解決方案後，再處理總預算案。

立法院去年三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金；行政院2月2日提出覆議。

立法院今天上午記名表決覆議案，共計111位立委投票，有60票反對覆議案、51票贊成覆議案，民眾黨立委林憶君、黃珊珊沒投票。立法院長韓國瑜宣布，原決議予以維持，確定覆議案不通過。