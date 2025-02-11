週刊爆柯文哲直通習近平辦公室 民眾黨大老揪出「3疑點」

【聚傳媒特約記者吳思賢報導】根據《鏡週刊》最新報導，檢調單位在去年約談柯文哲團隊的李文宗時，發現李文宗曾經透過關係人聯絡對岸高層，《鏡週刊》在報導出示訊息截圖。不過有民眾黨創黨大老指出，這個訊息截圖有兩大問題，真實性存疑。

根據《鏡週刊》的報導，李文宗的訊息是在2023年9月24日傳送，內容提到透過前陸委會副主委張顯耀，想跟對岸高層建立溝通管道。

根據《鏡週刊》報導，李文宗傳送的訊息如下：「張顯耀先生銜林義守創辦人之命，知會我下面幾件事情：1.張顯耀已前往大陸和相關重要高層人士（習近平辦公室，國台辦宋濤）會面，確認大陸正面看待柯主席的態度。2.大陸也正面看待林義守創辦人支持柯文哲主席。3.張顯耀已和郭台銘見面兩次勸進柯郭合作。4.張顯耀告知，9月底或10月初郭台銘將發表重要談話。5.國民黨比較雜，柯侯合作的可能性非常低。6.相關人士正在運作侯友宜退選。7.協助募款億元以上。8.張顯耀表達爭取不分區立委的態度。」

對此，民眾黨創黨大老指出，訊息截圖顯示2023年9月24日李文宗的頭銜是「李文宗. 市長室」，但是當時柯文哲早就已經卸任市長，而且李文宗早在2019年1月就已經擔任台北捷運公司董事長，不在市長室服務，可見這個訊息截圖有問題。

除此之外，白營創黨大老也指出，這則訊息截圖上的李文宗照片，也不是李文宗過去使用的照片，這也顯示媒體報導的這個訊息截圖，真實性存在不少疑點。

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