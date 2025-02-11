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傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

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傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）、鴻海創辦人郭台銘（右）。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲（左）、鴻海創辦人郭台銘（右）。聯合報系資料照

週刊爆料，陸委會前副主委張顯耀曾和民眾黨前主席柯文哲左右手李文宗會面，更透露自己已和大陸國家主席習近平辦公室與國台辦主任宋濤會面，要促成2024總統大選柯文哲和鴻海創辦人郭台銘合作。張顯耀今發出聲明駁斥相關報導並非事實。

報導指出，李文宗傳訊給柯文哲，稱張顯耀到大陸和習近平辦公室、國台辦主任宋濤會面，正面看待柯主席態度，還說柯侯合作可能性低，有相關人士運作侯友宜退選，甚至協助募款億元以上。

張顯耀辦公室聲明強調，稱他「銜義聯集團創辦人之命知會」某訊息一事，完全不實在。所謂他「與大陸高層會面，確認大陸正面看待柯主席的態度」亦非事實。他任職於義聯集團，近年來赴陸，僅處理集團在大陸投資相關事宜。

聲明表示，另台北市政府與大陸間有多年的雙城論壇等互動，關於大陸方面對柯文哲的態度如何，柯市府應有更直接詳實的了解。更何況事後於今日觀察了解，大陸方面自始不可能正面支持柯文哲。

聲明表示，張顯耀未於柯辦中擔任任何職務，也未募款。選舉為民主社會中憲法所賦予人民的基本權利，大選期間，人民對「柯侯配」、「郭柯配」或其他組合，都有自由選擇的權利。他多年來從事國際及兩岸事務研究並服務於海基會、陸委會等公職，於大選前委託國內具公信力的世新大學、Quickseek 等民調單位做選前民調，並非前述報導所謂散布假民調。

陸委會前副主委張顯耀。聯合報系資料照
陸委會前副主委張顯耀。聯合報系資料照
陸委會前副主委張顯耀聲明。圖/張顯耀辦公室提供
陸委會前副主委張顯耀聲明。圖/張顯耀辦公室提供

國台辦 宋濤 張顯耀 李文宗 柯文哲 習近平 郭台銘 陸委會

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