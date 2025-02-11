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選罷法覆議不通過 羅智強：就看賴清德何時公布生效

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對選罷法覆議案未通過，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強揭下一個關鍵，表示就看賴清德總統何時公布生效。記者屈彥辰／攝影
針對選罷法覆議案未通過，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強揭下一個關鍵，表示就看賴清德總統何時公布生效。記者屈彥辰／攝影

立法院去年三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案，行政院2月2日提出覆議，立法院今上午記名表決覆議案，共計111位立委投票，有60票反對覆議案、51票贊成覆議案，覆議案不通過。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強揭下一個關鍵，就看賴清德總統何時公布生效。

針對覆議案不通過，羅智強說，這次選罷法連署加嚴是非常正當的修法，要讓罷免連署更便於做真實查對，所以比照總統選舉的連署，要附上身分證影本，民進黨表決輸了要再拚覆議，尊重民進黨提覆議。

羅智強強調，歷次民調對於應該要滿足真實查核，附上身分證影本的法案修正，大部分民調都是支持的，希望民進黨順應民意。覆議案今天已經被打掉，就看賴清德總統何時公布已經確定的選罷法，讓其生效上路。

民進黨 羅智強 覆議案

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