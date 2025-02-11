影／偵辦分屍案蒐證沒經費開挖化糞池 羅智強：被認證的假新聞

國民黨立委羅智強、翁曉玲與牛煦庭下午在國民黨立院黨團舉行「再怎麼野蠻也不能拿分屍案來搞鬥爭」記者會。指高雄7旬翁張介宗涉嫌殺害兄嫂及2名婦人，並分解棄屍，3位被害人的頭顱及大部分身體組織都沒有找到。有新聞報導指專案小組原欲開挖化糞池，但警方考量到至少得花上百萬元，但30億餘元刑事辦案工作經費在立法院遭在野黨凍結，經費無法支應。

對此羅智強表示，高雄發生分屍案人神共憤，竟然有假新聞報導，指專業小組因立法院刪除預算導致沒錢開挖需要要收證化糞池。批評再怎麼冷血也不能到如此地步。羅智強表示在記者會前高雄市警局刑警大隊發表聲明回應，指此案尚無開挖化糞池之必要，故也無涉經費不足之問題，指此是被認證的假新聞。 國民黨立委羅智強（中）、翁曉玲（左）與牛煦庭（右）下午在國民黨立院黨團舉行「再怎麼野蠻也不能拿分屍案來搞鬥爭」記者會。記者黃義書／攝影