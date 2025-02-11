【重磅快評】從川普DOGE到陸AI戰略 台灣政府治理錯過多少？

美國總統統川普回鍋後迄今對內最大的變革，就是與科技巨頭馬斯克合作成立政府效率部（DOGE），希望通過AI技術清查前民主黨政府的貪腐浪費，最終達成精簡政府機構、削減開支及國債、提高效率等目標。毫無疑問，川馬正聯手進行一場以AI技術來推動政府改革的另類革命，無論成敗如何，都已為全球各領域打開一扇新的視窗。

無巧不巧，就在川馬與六名「00後」聯手「戴著鋼盔向前衝」之時，中國大陸的AI布局與戰略也同樣撼動全球。早在一月廿七日DsspSeek重擊美國科技股之前的川普就職日，DeepSeek創始人、現年38歲的梁文峰即已參加大陸國務院總理李強主持的專家座談會，探討如何利用AI推動經濟和社會治理改革。DeepSeek大模型的關鍵開發者，是在對岸被稱為「95後」出生的AI天才少女羅福莉，以及幾名更年輕的社會新鮮人。

川普、馬斯克具有強大的製造輿論話題及煽動能力，因而，當DOGE年輕小夥利用算法和AI工具，以摧枯拉朽之勢深入審查美國國際開發署（USAID）、教育部、財政部及國防部的帳目同時，川馬也敏銳的抓出操弄媒體、金援恐怖組織、資助變性手術等讓美國人民瞠目結舌的新聞點並公示於眾，也讓民主黨及左派試圖透過司法來制止DOGE獲取預算細節的努力顯得蒼白無力；另一方面，如此利用AI科技對傳統官僚的「降維打擊」，也讓外界看不透川馬究竟掌握了什麼？又掌握了多少？顯然在短期內，全球也只能看著川馬日日秀。

至於相對美國更不透明的中國大陸，如今又是否利用AI技術推展至除了科技、軍事、製造、生產以外的領域，特別是能與川馬DOGE對飆的政府治理面向？AI滲入及提升的層面、程度又有多少？外界自然是看得霧煞煞。但從對岸高鐵、軍工領域近幾年的發展勢頭，以及綿密的人民管控手段來看，應該不會讓人意外。

至少從表相來看，對岸在政府治理區塊，顯然與美國DOGE眼下著重的「清腐節流」有些許不同，美國試圖通過DOGE推動效率和成本控制改革，卻也可能犧牲政府透明度和民主問責機制，並得承受選擇性揭露以打擊政敵等反彈；大陸則顯然更注重自上而下的頂層設計及政策引導，例如通過大數據蒐集和AI模型訓練以優化城市管理和公共服務，當然，也面臨著數據隱私、算法偏見等挑戰。

目前多數輿論並不看好川馬DOGE能一夕改革美國已歷兩百餘年的官僚體制，更遑論打擊貪腐輕易就會動到不知何許人的「利益蛋糕」，未來反彈勢力之大可想而知，但卻不能因此而無視於DOGE竟能在短短兩周即理出數個部會組織 龐雜預算流向，單憑此，即足以產生深遠影響。

台灣雖空有台積電護國神山，以及部分引領全球的科技產業，但顯然在AI治理領域，已然執政近十年的民進黨政府，依然滯後、沉溺於當年所謂「天才IT大臣」的大內宣，而不願直視他人「不見得與預算相關」的發展成果。最直觀的就是，面對總預算被砍、卻較去年增加的局面，賴政府的作為只想釋憲討拍、搞大罷免，完全無視於人民企盼政府節約、提高效能的全球趨勢。

顯然，台灣已然在這場AI政府治理競賽中輸在起跑點，未來能否迎頭趕上，關鍵那裡是「錢」，更在於主事者能否拋棄只想運用AI科技、人才於政治鬥爭的卑劣想法，真心為台灣打造「高效又節能」的未來政府。