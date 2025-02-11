選罷法覆議案沒過 民眾黨2立委缺席

行政院第三次覆議還是不過，遭到60比51票否決！立法院11日針對《選罷法》連署需附身分證影本等規定進行覆議案表決，民眾黨雖有立委黃珊珊、林憶君缺席，但其他在野黨立委都到齊下，覆議案以60票反對：51票贊成不通過。針對為何缺席，林憶君辦公室回應說，是委員有出國行程來不及回來。

覆議案三度遭否決

立法院在過年前將《選罷法》修正草案，規定罷免連署需要附身分證影本等加嚴規定送到行政院。行政院長卓榮泰卻加開臨時院會提出覆議，並於過年假期結束前將公文送到立法院。

立法院11日進行覆議案表決，最終在藍白合作下，以60票反對、51票贊成的票數，否決行政院的覆議案。

這是行政院長卓榮泰就任以來提出的第三次覆議案，前兩次分別為國會改革法案與《憲訴法》規範憲法法庭開會與判決是否違憲門檻等相關法律，前兩次也是在國民黨與民眾黨合作反對下沒有通過。國會改革案經過憲法法庭於第9號憲法判決裁定反質詢、質詢說謊等規定違憲。

行程請假都有報備

《憲訴法》方面，民進黨立院黨團已經提出釋憲與緊急處分，但司法院因為大法官人數不足尚未處理。覆議案通過後，行政院長需提請總統公布法案，總統賴清德於前兩次覆議案通過後都有依法公布法律，但都分別提出釋憲，還有呼籲司法院檢視《憲訴法》是否違憲。

本次覆議案，民眾黨立委林憶君與黃珊珊都缺席投票。對此，林憶君辦公室回應說，委員有出國行程來不及趕回來投票，有跟黨團與立法院會請假。黃珊珊辦公室受訪時也回應說，委員另有私人重要行程，也有向黨團報備。

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