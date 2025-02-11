綠委提廢壯促法 吳春城：陳時中督導研議 不能只衝著我

民眾黨立委吳春城提案壯世代促進法，連日遭到質疑利用「壯世代協會」圖利，民進黨團書記長陳培瑜今天擬定提案廢止。吳春城對此表示，他現在心中有「不如歸去」的想法，但是此時仍然要捍衛壯促法，因為不僅是吳春城的法案，而是應該叫做行政院版本。

陳培瑜上午在臉書發文指出，自己先前預告提案廢止壯世代促進法，現在已經擬好提案準備進行連署，立法院新會期預計2月底正式開議，這幾周就會把握時間尋求同黨立委支持，儘管吳春城拋棄「壯世代」商標權，然而其立委身分仍然具有實質影響力。

吳春城中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，面對主持人黃光芹詢問，是否有動念請辭立委，他僅說完全沒有意見，隨時跟民眾黨保持聯繫，也願意接受任何詢問，壯世代促進法經過三讀通過，美好的一仗已經打過。

吳春城指出，民進黨立委吳思瑤推動青年基本法，時任民進黨立委鄭麗君也力推文化基本法，「她們4年都搞不過，我想說2年能過就不錯了」，自己本來就視「壯世代」為退休後的職志，沒想到這麼快就完成三讀程序，只是現在心中有一種「不如歸去」的想法。

針對陳培瑜提案廢止壯世代促進法，吳春城則說，現在真的是不如歸去，不過仍然要捍衛此法，「這不是吳春城法案，而是叫做行政院版本。」

吳春城說明，壯世代促進法立法程序完整，分別經過兩次委員會審查、兩次黨團協商與兩場公聽會，政務委員陳時中督導跨部會小組研議，行政院扮演相當吃重的角色，8個部會次長也都有相關發言，民進黨立委要提案廢止，不能衝著吳春城一個人而來。

吳春城強調，55歲以上有工作能力及意願之國民，這是由民進黨團總召柯建銘定義，民進黨立委可以打壓吳春城，但是不要打壓壯世代促進法。