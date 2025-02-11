NCC收750元審查費喊卡 王鴻薇：政府惡行被民意阻止

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，原訂今年2月起新增審查費每案新台幣750元，國家通訊傳播委員會（NCC）引發批評，收審查費一是今日喊卡。國民黨立委王鴻薇說，終結NCC750土匪行徑，在野團結監督絕不退讓。

王鴻薇說，NCC剛剛宣布，針對第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費將再檢討，每件750元收費將暫緩實施，這次能夠擋下國家巧立名目土匪行徑的搶劫行為，這不但是在野監督的勝利，更是全民的勝利，也在一次的證明，在野黨對於政府的監督與立法權的制衡，高漲的民意，更是讓民進黨不敢越雷池一步。

王鴻薇表示，前天一早她接到許多民眾陳情，根據NCC於2月5日公告，修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第14條，任何物品經過海關，有藍芽、Wifi、無限傳輸功能都要繳交規費。

王鴻薇說明，根據規定自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費1件高達750元，未來舉例來說像是鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍芽接收器、無線耳機、遊戲主機、VR設備等等，都會受到影響，這是變相的產生關稅，而且「僅收費不檢查」根本是土匪。

王鴻薇提到，當天早上11時她第一時間發文要求NCC必須檢討重新評估對國人影響以及必要性，一定要杜絕這種巧立名目，侵害人民財產的行為再度發生。隨後包括廖偉翔、廖先翔、徐巧芯、黃建豪、羅智強委員（按照發文順序）等眾多在野黨委員發文捍衛人民財產權，但是NCC十分強悍，發文澄清但是堅持收費態度堅決，許多民進黨側翼出來護航，說這是為了杜絕水貨，卻對有民眾維修被收費的事實視而不見，果然遭到國人灌爆NCC臉書，要求撤回的網路連署也迅速達標。

王鴻薇批，更不要說民進黨立委沈伯洋居然還在前一天胡言亂語，在人民氣頭上，繼續情緒勒索，說「NCC當前因委員人數不足無法開會更改行政命令」。這種行為恐怕連真正的強盜都不敢這樣，果然今天NCC退讓暫緩實施，重重打臉趁機想情勒國人，說什麼無法開會更改行政命令的沈伯洋。

王鴻薇總結，政府的惡行終於被民意阻止，而昨天喊著支持喊著水貨的網軍、側翼如今也全部鴉雀無聲，人民對NCC對執政黨的憤怒也正在反撲民進黨，監督行政權是立法權的天職，監督執政黨更是在野黨的使命，未來一定會繼續伸張民意，保障國人權益。