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黃珊珊、林憶君沒投票 藍白60票反對否決選罷法覆議案
立法院去年三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案，行政院2月2日提出覆議，立法院今天上午記名表決覆議案，共計111位立委投票，有60票反對覆議案、51票贊成覆議案，民眾黨立委林憶君、黃珊珊沒投票。立法院長韓國瑜宣布，原決議予以維持，確定覆議案不通過。
民眾黨立院黨團表示，黃珊珊以及林憶君出國，皆有向黨團和院會請假。
立法院會去年12月20日二、三讀修正通過選罷法部分條文，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科100萬元以下罰金。行政院認為修法有窒礙難行之處，經總統核可後，移請立法院覆議。
立院會今天上午召開選罷法覆議案全案委員會審查，明定不邀請行政院長卓榮泰列席說明，在民進黨立院黨團3位、國民黨立院黨團3位、民眾黨立院黨團1位發言完畢後，韓國瑜裁示上午11時30分開始投票。
立法院下午開票與公布覆議案表決結果，共計111位立委領票，其中黃珊珊、林憶君未領票，最後仍有過半的60票贊成維持立法院原決議及反對覆議案、51票反對維持立法院原決議及贊成覆議案，因此行政院覆議案不通過，而這已是行政院第三度提出覆議案遭藍白聯手擋下。
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