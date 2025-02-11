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蔡壁如批沒繳政治獻金報告 黃國昌：掌握不夠全面

中央社／ 台北11日電

參選民眾黨主席的前立委蔡壁如質疑民眾黨核心成員為何始終無法繳出政治獻金檢討報告，根本是毀棄承諾讓支持者羞愧。同樣競選黨主席的立委黃國昌今天表示，恐怕蔡壁如對事情掌握不夠全面。

民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。投票日為2月15日。

蔡壁如昨天晚上透過臉書指出，去年民眾黨面對鋪天蓋地的政治獻金疑雲，毫無疑問讓支持者失望，為了挽回信心，民眾黨去年8月28日保證3個月內會給出一份報告，但為何過了半年，目前民眾黨的核心成員始終無法繳出一份檢討報告。

蔡壁如質疑，這還是當初柯文哲所相信的價值嗎，對支持者毀棄自己的承諾，不只領導團隊應該感到慚愧，更會讓支持者羞愧。

蔡壁如也提到，現在民眾黨的領導團隊並不是真的害怕她會再次回到黨中央，而是害怕蔡壁如一旦回到黨中央，會秉持柯文哲當初的信念，並要求團隊確實交出檢討報告，將許多既得利益者的弊端攤在陽光下，這才是血滴子不可以回黨中央的真正原因。

民眾黨團上午舉行時事聯訪記者會，媒體詢問如何看待蔡壁如質疑沒交出檢討報告。

黃國昌受訪則重申，有關政治獻金案，去年夏天柯文哲帶著所有民眾黨的人出來跟社會說明，他當時沒有看到蔡壁如。他說，恐怕蔡壁如對去年夏天發生的事情，掌握還不夠全面。

民眾黨 蔡壁如 黃國昌

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