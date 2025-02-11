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750元審查費NCC急喊卡 黃國昌諷民進黨團指導很兇

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）公告修正「電信管理業務規費收費標準」，民眾透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。記者林澔一／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）公告修正「電信管理業務規費收費標準」，民眾透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。記者林澔一／攝影

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，原訂今年2月起新增審查費每案新台幣750元，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，消息一出引發民怨沸騰，國家通訊傳播委員會（NCC）終於宣布暫緩，由此可見執政黨指導得很兇，「怎麼上令上去，下面馬上照辦。」

NCC去年7月預告「電信管理業務規費收費標準」第14條修正草案，民眾透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，輸入核准審查費每案750元，今年2月5日正式施行。行政院昨天舉行行政立法協調會報，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團一定會把民意帶到行政院討論。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，「NCC正事不幹，當起有牌的流氓」，消息一出引發民怨沸騰，昨天傍晚終於宣布暫緩，NCC為政策負責的同時，執政黨指導得很兇，民進黨立委才說要在行政立法協調會報處理，NCC果然馬上就處理相關問題。

黃國昌質疑，民進黨是人格分裂還是精神錯亂，NCC難道不是獨立機關，過去發生相關爭議事件，民進黨政府一推四五六，昨天經過行政立法協調，上令一出下面馬上照辦，民眾黨團還是要提醒行政院長卓榮泰，NCC委員名單什麼時候送到立法院，「我請問民進黨政府跟民進黨立法院黨團，現在是誰在癱瘓國家。」

民眾黨團副總召張啓楷則說，NCC就是在玩文字遊戲，「暫緩不是不收，這筆錢本來就不應該收」，民眾黨團明確要求不能再收這筆錢。

NCC 民眾黨 民進黨 黃國昌

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