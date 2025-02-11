吳宗憲：罷免連署加嚴政院提覆議 與中選會查核職責矛盾

立法院今將表決行政院針對公職人員選舉罷免法提出的覆議案，國民黨立法院黨團於上午全院委員會後表示，賴清德總統若願踩剎車，社會就會安和，民進黨過去也推連署要附身分證，如今卻杯葛，無疑就是護航惡罷，且核實本來就是中選會職責，結果政府不只阻擋更嚴謹規定，還阻擋地方核實，真的非常矛盾。

「倒因為果」謝龍介表示，今天就是民進黨種下的惡果，惡質黨團總召柯建銘想一手遮天，柯是真正傷害賴清德民調的真正兇手，國民黨團是被迫回應。他也向賴清德喊話，賴到台南有那麼多人哭喊不要再惡罷「你沒有聽到嗎？」賴若願意出來踩剎車，社會就會安和，今天就是施政沒有耳目一新亮點，對什麼打詐、行政民生等都束手無策，所以就轉移焦點做惡罷，不過國民黨團會挺身而出，對抗全面惡罷。

翁曉玲指出，民進黨政府過去在2019年、2021年都曾提出相關公投法修法，連署人要檢附國民身分證，今天選罷法通過新版本也要檢附身分證，這樣規定就是要避免死人連署、偽造連署，但行政院竟還大剌剌提起覆議反對修法規定；中選會過去就提出這樣的修法案，但如今公然杯葛，甚至還禁止戶政機關對連署人查核，行政院及中選會無疑就是要護航惡罷團體做偽造連署。

吳宗憲也說，民進黨這段時間一直在說謊，說惡罷是國民黨所挑起，今天民進黨在國會是少數，國民黨要提罷免沒有任何意義，所以今天希望推大罷免其實是民進黨從上到下一致的想法，柯建銘也說很清楚，跟賴清德有共識，也說過去年投完票後就預計今年要大罷免，這早就是民進黨敗選計畫中，想罷到比民進黨席次少，才能夠掌控國會。國民黨團希望國家不要走向獨裁，現在其他四院都是賴所掌控。