瓜地馬拉巴士墜谷釀54死 賴總統表達最深切哀悼

瓜地馬拉發生巴士墜谷意外，至少造成54名乘客不幸喪生。瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）宣布全國進行哀悼。總統賴清德今天表達最深切的哀悼，祈願傷者早日康復，並指示提供必要協助，與瓜地馬拉攜手度過難關。

瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）當地時間10日發生巴士墜谷意外，造成多名乘客不幸喪生。總統府發言人郭雅慧今天中午表示，賴總統代表政府及人民，向不幸罹難者及家屬致上最深切哀悼之意，並對傷者送上誠摯祝福，盼傷者早日康復。

郭雅慧表示，賴總統第一時間已經指示外交部以及駐瓜地馬拉大使館，向瓜地馬拉政府致意，表達賴總統與台灣人民對這起不幸事件的關心與慰問，並提供必要協助，期盼後續各項搶救及復原工作順利進行，在這艱難時刻，台灣將與瓜地馬拉攜手，一起度過難關。

賴總統也在社群平台x發文表示，針對瓜地馬拉不幸發生的巴士傷亡事故，代表台灣人民，向瓜地馬拉人民致上最深切的哀悼。祈願傷者早日康復，在這段艱難的時刻，「我們與罹難者家屬及親友同在」。