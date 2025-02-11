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遭指是中州科大黑工案關鍵 李彥秀：將蒐證提告

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
政治評論員溫朗東認為，立委李彥秀是中州科大黑工案中關鍵角色，應重啟調查；李彥秀表示，將在最短時間內蒐證，並提出告訴。圖／聯合報系資料照片
政治評論員溫朗東認為，立委李彥秀是中州科大黑工案中關鍵角色，應重啟調查；李彥秀表示，將在最短時間內蒐證，並提出告訴。圖／聯合報系資料照片

中州科大退場前涉送禮行賄拚招烏干達學生，政治評論員溫朗東認為，該案應重啟調查，立委李彥秀在當中扮演關鍵角色。李回應，法院判決及外交部說明都很清楚，辦公室人員是「證人」作證，跟中州違法招生完全無關，對此不實指控抹黑、傷害名譽，將在最短時間內蒐證，並提出告訴。

私立中州科技大學2022年爆出招烏干達學生來台打黑工，當時有移民署黃姓官員被依違反貪汙治罪條例提起公訴，彰化地方法院審結，判決黃男無罪。該校招烏干達學生時，也曾找李彥秀辦公室協助中州科大的外籍生來台簽證問題，引發關注。

「中州科大人口販運案，必須重啟調查」溫朗東指出，該案一審出爐，李彥秀的關鍵角色也隨著證據浮上檯面。2019年8月8日，移民署人員主動傳給中州科大學務長說找到李，他們並與外交部非洲司的官員開「協調會」；2019年8月14日，他們在立法院B1的2119室見面，並約了外交部非洲司的官員開「協調會」，就在李辦協助開協調會後，事情有了突破進展，最後從「完全卡關」到「放行16位」。

溫朗東批評，烏干達學生被中州科大騙來台灣，要完成學業還得工作償還機票及學費，工時卻遠超過體力負荷。校方人員遭判刑五年，移民署官員一審卻被判無罪，但最關鍵的李彥秀辦公室協調會，完全沒有出現在法院判決中；李用立委職權弄出跨國犯罪，丟立院及台灣人的臉。

李彥秀回應，中州科大事件不論是法院的判決，以及外交部的說明已經寫得非常清楚，辦公室人員是以「證人」的身分前往作證，與中州科大違法招生打工完全沒有關係。對於溫朗東在政論節目以及個人臉書不斷以不實指控影射抹黑，影響公眾利益，傷害她名譽，絕對不會姑息，也絕對不會退讓，將在最短的時間內蒐集事證，對溫提出告訴。

李彥秀呼籲，公共事務的討論必需要以事實為基礎，別為政治利益，以不實言論抹黑攻擊，團隊都會以法律行動保護自己的名譽，捍衛社會的正義。海外資產的部分，她昨已在廣播節目說的非常清楚，請有心人士指控前可以先瞭解事實，不要再以不實的言論造謠抹黑，惡意攻訐。

外籍生 李彥秀 溫朗東

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