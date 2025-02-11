愛沙尼亞惠我短期駕車待遇 外交部：考慮對等互惠

愛沙尼亞政府日前公告，提供給中華民國駕照持有者在愛沙尼亞的12個月短期駕車資格，外交部表示，我方正考慮提供對等待遇。

愛沙尼亞氣候部交通署近期在官網公告，凡持有我國有效駕照的國人，在愛沙尼亞停留期間不超過12個月者，自即日起持我國駕照正本、國際駕照正本，以及我國駕照的愛沙尼亞文譯本就可以在愛沙尼亞駕車。

外交部歐洲司副司長李秀窈在外交部例行記者會表示，這項措施便利我國短期赴愛沙尼亞商旅的國人，外交部對愛沙尼亞政府提供我國人此項待遇表示歡迎與感謝；我國交通部現在也另外依據互惠原則，正在研議提供愛方對等的待遇。

李秀窈補充，有需要取得我國國際駕照愛沙尼亞譯文的國人，可以到愛沙尼亞的司法部網站宣誓翻譯員網頁（網址：https://www.justdigi.ee/en/legal-services/sworn-translators）；依據上方所列的翻譯員清單，國人可以自行擇定並聯絡翻譯員，將我國駕照資訊翻成愛沙尼亞文；翻譯費用一般為60至100歐元不等，通常在2到3個工作日後，可以取回愛沙尼亞文的紙本或電子譯本，譯本不需要再經過我外館驗證，直接搭配我國駕照與國際駕照就可以直接使用。

此外，李秀窈提醒，近期希臘愛琴海觀光度假勝地聖多里尼（Santorini）因近日地震不斷，目前雖然沒有傳出重大災情，渡輪及航班也維持正常，但由於希臘政府2月5日已宣布當地進入緊急狀態，且預計至少此狀態必須執行到3月1日。

李秀窈呼籲，有意前往當地旅遊或洽公的國人提高警覺，隨時注意希臘政府公告；國人若在希臘境內需要緊急急難救助，可以就近撥打駐希臘代表處緊急聯絡電話，或是請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心。