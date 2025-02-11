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柯文哲遭爆直通習近平 黃國昌 : 司法沉淪 抹黑不夠續抹紅

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，傳出其直通中國國家主席習近平辦公室，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨的立場向來很清楚，就是以台灣為名、以民眾為本，政府必須做好兩岸的善意溝通，特定媒體抹黑不夠，現在還想要繼續抹紅。

媒體報導，柯文哲身陷貪汙及侵占政治獻金案，時任競選財務長李文宗前年聯繫陸委會前副主委張顯耀、義联集團董事長林義守等人，直通習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲得中方對於參選總統「正面看待」的評價，甚至有意促成柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘合作。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，鏡週刊就是一本垃圾周刊，沒有什麼回應的必要，這是他個人的基本原則，過去抹黑還不夠，現在還繼續抹紅，「當民進黨的打手，還當得這麼快樂。」

黃國昌強調，民眾黨的立場向來非常清楚，就是以台灣為名、以民眾為本，捍衛台灣的民主自由法治，還有人民的生活方式，但是兩岸不要搞到兵兇戰危，政府要做好彼此之間的溝通，相信這是全體人民共同的期待。

黃國昌也說，過去幾個月大家都看得很清楚，賴政府針對柯文哲進行政治迫害跟追殺，起訴書公布以後引起社會譁然，九成以上都跟案情沒有關係，僅是藉由個人主觀臆測進行攻擊抹黑，堂堂檢察官淪為國家機器，幫忙執政黨追殺政治對手，這是台灣司法的沈淪。

黃國昌直言，放眼任何世界民主法治國家，這種下流的手法都不被容許，特定媒體忘記該盡的職責，不僅抱民進黨的大腿抱得這麼緊，現在還甘願作為民進黨的小弟兼打手，「所以我才講那是一本垃圾周刊，對於他們所講的東西，我沒有評論的興趣，也沒有什麼評論的價值。」

民眾黨發言人吳怡萱稍早也透過文字回應，媒體繼續用與本案無關的內容，甚至無法確定來源為何的簡訊，在當事人無法為自身辯駁的時候，想要趁機用報導抹紅摧毀柯文哲，然而這些東西跟京華城案一點關係都沒有，「對於鏡週刊這種緊抱著執政黨大腿、變成執政黨打擊政敵的工具，台灣民眾黨深表遺憾。」

台灣民眾黨 柯文哲 黃國昌

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