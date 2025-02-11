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選罷法覆議案表決 立委開始投票

中央社／ 台北11日電

行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院會今天進行記名投票表決，在議事人員布置完成圈票處後，上午11時35分開始投票。

立法院新會期今天召開第1次院會，針對選罷法覆議案進行記名投票表決，會議主席、立法院長韓國瑜在上午11時30分許宣告，請議場工作人員布置投開票所，並於11時35分宣告開始投票，投票截止時間為下午1時，如果全體立委在此時間前投票完畢，就會提前開票。

立法院會去年12月20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

對此，行政院會今年1月24日召開臨時院會討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法有「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處。

韓國瑜日前召集朝野黨團協商，各黨團達成共識，今天舉行新會期第1次院會，處理選罷法覆議案，召開選罷法修法覆議案全院委員會，明定不邀請行政院長列席說明，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，而在審查後改開院會進行記名投票表決。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

立法院 覆議案 選罷法

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