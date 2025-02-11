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稱選罷法覆議案是民主補考 吳思瑤批國民黨是欺主惡奴

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今開全院委員會處理公職人員選舉罷免法覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，惡修選罷法、閹割民權是真正的「惡奴欺主」，欺主的惡奴國民黨，勢必遭受民意反撲。圖／報系資料照
立法院今開全院委員會處理公職人員選舉罷免法覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，惡修選罷法、閹割民權是真正的「惡奴欺主」，欺主的惡奴國民黨，勢必遭受民意反撲。圖／報系資料照

立法院今開全院委員會處理公職人員選舉罷免法覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤發言時說，覆議是議案的停看聽，是重行審視的再一次機會，「立院要交白卷？還是得高分？」她說，惡修選罷法、閹割民權是真正的「惡奴欺主」，欺主的惡奴國民黨，勢必遭受民意反撲、自食惡果。

吳思瑤說，這屆立院，福國利民的好法太少，禍國殃民的惡法比比皆是。新年新會期，立法院是撥亂反正，還是繼續作惡？覆議是議案的停看聽，是重行審視的再一次機會，選罷法覆議案是一次民主的補考，立院要交白卷？還是得高分？選罷法罷免連署加嚴的修法，修法程序毫不正義，修法內容更是違憲害民。

吳思瑤強調，人民是國家的主人，罷免是憲法賦予人民的權力，惡修選罷法、閹割民權，是真正的「惡奴欺主」，欺主的惡奴，勢必遭受民意反撲、自食惡果，害怕罷免的國民黨立委們，投票支持覆議，這是挽回民心最好的方式，這一次再不把握，恐怕被罷免後，就再也沒有下一次機會了。

吳思瑤更說，法案三讀後，竟以內政委員會召集委員徐欣瑩的一紙公文，讓法案成人質肉票，被扣押在立院不送請總統公告，一拖就拖了35天，直到1月24日年假放假前不到一個小時，緊急壓線送到行政院，「審法案也偷襲，送法案也偷襲。」且國民黨青年發動的惡罷，急著送件想適用舊法？自己修的法都不用。

對於自己也成為罷免目標，吳思瑤強調，她作為民進黨團幹事長，被鎖定為罷免頭號目標，但她選擇的方式，是勇敢接受人民重新審視，而非傲慢對抗。

民進黨立委張宏陸發言時也說，立委的修法都是影響民眾權益，他長期待在內政委員會，2016年11月內政委員會經過嚴密討論花很長時間，第一次降低罷免門檻，當時就算神仙來也難罷免，所有法案修改都要以人民為標準，法案不該只用兩年、三年、五年，一部法案能否用一百年才是人民所期待。

民進黨立委沈伯洋則強調，藍白修法充滿政治算計，是純粹的報復行為，且手段赤裸裸地傲慢，逕付二讀就是不讓大家發言，剝奪審議程序，「現在立院當家的不就是藍白嗎？為何還要這樣做？」

修法 吳思瑤 選罷法

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