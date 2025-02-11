王婉諭控向農會違法超貸 林思銘批抹黑：選輸想翻桌

時代力量黨主席王婉諭昨天指控，國民黨立委林思銘擔任縣議員期間，買了將近8000坪農地，上面還蓋了一棟違建，且還跟新竹橫山農會超貸了3500萬。林思銘今天反擊，指王婉諭抹黑，選輸就想要翻桌，企圖想要再選一次。

正值全台大罷免浪潮，王婉諭昨天在臉書指控，實價登錄上交易金額3000萬的農地，林思銘卻跟新竹橫山農會貸款了3500萬，且農地上面還蓋了一棟違建，並三問林思銘說，一、從2023年到現在，農地超貸疑雲要說清楚了嗎？二、違建拆除進度在哪裡？三、如果連最基本的土地買賣借貸都講不清楚，算什麼適格的民意代表？

林思銘表示，這塊土地是他在擔任律師的時候，受當事人所委託登記在他名下，這時他尚未擔任立委，受託案件跟他擔任立委職務後，毫無關係。經了解，目前這塊土地市值6000多萬，委託人當時跟農會以興辦事業借貸3500萬何來超貸？

林思銘指出，這塊土地在興辧為養生村以及農莊籌備的時候，現任民進黨新竹縣議員楊昌德也有參加開幕典禮，並且清楚知道這塊土地的地主是誰，而他的委託人沈先生也是民進黨籍，因當時沈先生的兒子是「竹北市長鄭朝方的秘書」，在選舉期間不想製造對立，經委託人拜託，所以當時未公佈委託人是誰。

林思銘說，他是律師身分被信託，綠營也都非常清楚，卻在選舉時，故意抹黑他，現在又故意提供給王婉諭做不實之抹黑指控，這樣的行為令人不齒。他更罕見撂重話，「王女士已經習慣不查證，就故意惡意散播不實消息，真的令人噁心！」

至於土地上的違建，林思銘指出，事實是貨櫃組合屋並不是違建，是合法的臨時性建築，如果是違建，在選舉爆料的同時，早就有人去向主管機關舉發了，會等到現在嗎？就是知道由貨櫃組成，所以一直提供空照圖，不然早就去現場拍攝相片了。

林思銘說，王婉諭結合民進黨的地方派系勢力，選輸就想要翻桌，企圖想要再選一次，他要很誠懇地告訴王婉諭，新竹縣的鄉親很善良、純樸，鄉親需要的不是搞罷免、製造仇恨及對立的民意代表，而是一位真正關心鄉親、最好服務及為新竹爭取更多建設的民意代表。

林思銘強調，他從新竹長大，深耕新竹，絕對禁得起檢驗，相信鄉親的眼睛是雪亮的，不會被因為要選舉才來的空降部隊、助攻罷免而來的造謠者所欺騙了。