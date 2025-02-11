快訊

連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

好市多進口日本1老字號品牌開心果 老饕嗨喊：赴日必買超好吃

iOS 18.3.1快更新！iPhone有漏洞駭客恐入侵 蘋果：所有使用者應安裝

再槓黃暐瀚 黃士修批：慣用「先造謠別人對自己造謠」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／聯合報系資料照片
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／聯合報系資料照片

前立委郭正亮日前在媒體人黃暐瀚節目中猛批賴清德總統15分鐘，結果該集節目整集未播出。郭正亮與黃暐瀚事後分別有所回應。核能流言終結者創辦人黃士修說，黃暐瀚完全逃避，所謂「觀點在別的節目先講掉，已經沒有播出的價值」，這種連他的粉絲都不買單的謊言。

黃士修指出，郭正亮爆料黃暐瀚砍節目，黃暐瀚定調批評他的人，包括郭正亮，是「深度的藍綠白支持者」和「激烈的運動者」。這帽子扣得可大了。根據郭正亮的說法，錄影被取消，跟製作單位沒關係，是黃暐瀚下令要砍。

郭正亮說，民眾黨立委黃國昌也噴賴清德，但只有他被砍，是因為多說了幾句話：「如果還有人要幫賴清德這種行為辯護，我六親不認，包括黃暐瀚你在內。」「像這樣的行為你如果再護他，你護航一次我就罵一次。」

三天後，黃暐瀚回應「我的風格就是這樣，我的監督不是油門催到底，罵到破表，因為沒有爽度，深度的藍綠白支持者就會覺得你在護航對方。」「所以激烈的運動者，會看我不順眼，也很正常。」黃士修質疑，黃暐瀚完全逃避，所謂「觀點在別的節目先講掉，已經沒有播出的價值」，這種連黃暐瀚的粉絲都不買單的謊言。

黃士修提到，2024年12月17日，PTT網友質疑「黃暐瀚自己雙標就算了，現在連上不同的電視台，包含自己的台，都會因為哪個台講哪種話，真的是見人說人話見鬼說鬼話的極致」、「他上TVBS跟東森跟自己的台，三種立場不會錯亂嗎？」等語，但原文沒有任何一句提到黃暐瀚拿錢。

黃士修說，隔日，黃暐瀚委託4X貓在PTT回文「我想認識這個網友是誰？請問誰有ptt帳號，幫我上去問他一下，他說我在東森、TVBS、自己電台，同一件事情，三種立場，但卻沒寫出來我分別在這三台講了什麼不一樣的話。」「可不可以舉例出來讓我知道一下，寫出來讓我檢討一下，好不好？不要只會黑，看了很討厭，是真人，就請出來面對，若是網軍，請記得去領錢。」

黃士修說，該網友被嚇到刪文，黃暐瀚則在臉書上發表勝利宣言「不認真，才真的輸了。上一篇亂黑我的ptt網友，剛剛私訊跟我道歉（如果這位真是本人），原始文章好像也刪掉了。」「亂扯沒有的事，張口就噴『拿錢了』、『拿好處』這種，說真的，要不是缺乏法律常識，就是自以為『反正你又不知道我是誰』。」

黃士修批，又來了，明明是黃暐瀚張口就噴對方領錢，事後再說是網友說他拿錢。正如他預言，黃暐瀚的慣用手法，便是先造謠別人對自己造謠。

郭正亮 黃士修 黃暐瀚

延伸閱讀

賴清德稱五指併攏才有力量 賴士葆：當過兵都知道那是聽訓

賴清德邀五院共商國政後 何時約在野黨主席談？府沒說死

韓國瑜當面籲停止大罷免 賴清德：菩薩畏因、眾生畏果

賴清德「五指併攏」喊團結 他諷：對內握拳對抗民意

相關新聞

總統高度院際協調只是鴻門宴 賴清德不畏因必得果

賴清德總統昨天以憲法賦予總統的職權，在總統府邀五院共商國事，並未針對特定議題啟動院際協調，而是設一個賴總統專屬的五院平台；以朝野和諧團結面對美國的關稅貿易戰為名，最後焦點全在總預算案，五院會商國事成了府加四院打一院的「鴻門宴」。 對執政的民進黨而言，菩薩是誰？眾生是誰？都不如政權重要，若繼續種因，就等果報來臨。

川普加關稅 外交部：正了解詳情並持續深化對美關係

美國總統川普簽署行政命令，針對所有進口到美國的鋼鋁製品課徵25%的關稅，衝擊台灣；我外交部公眾會副執行長陳怡君表示，我方...

遭指是中州科大黑工案關鍵 李彥秀：將蒐證提告

中州科大退場前涉送禮行賄拚招烏干達學生，政治評論員溫朗東認為，該案應重啟調查，立委李彥秀在當中扮演關鍵角色。李回應，法院...

愛沙尼亞惠我短期駕車待遇 外交部：考慮對等互惠

愛沙尼亞政府日前公告，提供給中華民國駕照持有者在愛沙尼亞的12個月短期駕車資格，外交部表示，我方正考慮提供對等待遇。

柯文哲遭爆直通習近平 黃國昌 : 司法沉淪 抹黑不夠續抹紅

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，傳出其直通中國國家主席習近平辦公室，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨的立場向來很清楚...

稱選罷法覆議案是民主補考 吳思瑤批國民黨是欺主惡奴

立法院今開全院委員會處理公職人員選舉罷免法覆議案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤發言時說，覆議是議案的停看聽，是重行審視的再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。