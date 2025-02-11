再槓黃暐瀚 黃士修批：慣用「先造謠別人對自己造謠」

前立委郭正亮日前在媒體人黃暐瀚節目中猛批賴清德總統15分鐘，結果該集節目整集未播出。郭正亮與黃暐瀚事後分別有所回應。核能流言終結者創辦人黃士修說，黃暐瀚完全逃避，所謂「觀點在別的節目先講掉，已經沒有播出的價值」，這種連他的粉絲都不買單的謊言。

黃士修指出，郭正亮爆料黃暐瀚砍節目，黃暐瀚定調批評他的人，包括郭正亮，是「深度的藍綠白支持者」和「激烈的運動者」。這帽子扣得可大了。根據郭正亮的說法，錄影被取消，跟製作單位沒關係，是黃暐瀚下令要砍。

郭正亮說，民眾黨立委黃國昌也噴賴清德，但只有他被砍，是因為多說了幾句話：「如果還有人要幫賴清德這種行為辯護，我六親不認，包括黃暐瀚你在內。」「像這樣的行為你如果再護他，你護航一次我就罵一次。」

三天後，黃暐瀚回應「我的風格就是這樣，我的監督不是油門催到底，罵到破表，因為沒有爽度，深度的藍綠白支持者就會覺得你在護航對方。」「所以激烈的運動者，會看我不順眼，也很正常。」黃士修質疑，黃暐瀚完全逃避，所謂「觀點在別的節目先講掉，已經沒有播出的價值」，這種連黃暐瀚的粉絲都不買單的謊言。

黃士修提到，2024年12月17日，PTT網友質疑「黃暐瀚自己雙標就算了，現在連上不同的電視台，包含自己的台，都會因為哪個台講哪種話，真的是見人說人話見鬼說鬼話的極致」、「他上TVBS跟東森跟自己的台，三種立場不會錯亂嗎？」等語，但原文沒有任何一句提到黃暐瀚拿錢。

黃士修說，隔日，黃暐瀚委託4X貓在PTT回文「我想認識這個網友是誰？請問誰有ptt帳號，幫我上去問他一下，他說我在東森、TVBS、自己電台，同一件事情，三種立場，但卻沒寫出來我分別在這三台講了什麼不一樣的話。」「可不可以舉例出來讓我知道一下，寫出來讓我檢討一下，好不好？不要只會黑，看了很討厭，是真人，就請出來面對，若是網軍，請記得去領錢。」

黃士修說，該網友被嚇到刪文，黃暐瀚則在臉書上發表勝利宣言「不認真，才真的輸了。上一篇亂黑我的ptt網友，剛剛私訊跟我道歉（如果這位真是本人），原始文章好像也刪掉了。」「亂扯沒有的事，張口就噴『拿錢了』、『拿好處』這種，說真的，要不是缺乏法律常識，就是自以為『反正你又不知道我是誰』。」

黃士修批，又來了，明明是黃暐瀚張口就噴對方領錢，事後再說是網友說他拿錢。正如他預言，黃暐瀚的慣用手法，便是先造謠別人對自己造謠。