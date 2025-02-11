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民進黨中國部：中共拿旅遊做為政治籌碼 分化台灣內部

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部表示，中國方面在台灣釋出善意、逐步開放的同時，不斷拒絕與陸委會對談、溝通，更片面禁止中國人民來台觀光，並持續將雙方旅遊、交流停滯的責任歸咎於台灣，完全就是拿旅遊做為政治籌碼，想藉此分化台灣內部。圖／聯合報系資料照片
民進黨中國部表示，中國方面在台灣釋出善意、逐步開放的同時，不斷拒絕與陸委會對談、溝通，更片面禁止中國人民來台觀光，並持續將雙方旅遊、交流停滯的責任歸咎於台灣，完全就是拿旅遊做為政治籌碼，想藉此分化台灣內部。圖／聯合報系資料照片

民進黨中國部今天表示，國台辦、國民黨縣市首長沆瀣一氣，稱台灣限制兩岸旅遊，呼籲中共，為了維護兩岸觀光旅遊的權益，也保障兩岸民眾的權益，恢復兩岸旅遊應透過兩岸既有管道交流、協商（小兩會），就兩岸情勢進行討論，這才是負責任的態度與作為，切勿拿旅遊做為政治籌碼，想藉此分化台灣內部。

民進黨中國部指出，中國國台辦7日宣稱「小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件」，再次誣指我方阻撓中國國民來台旅遊。然而，除國民黨在1月中旬就配合中共一罐論述，稱「民進黨應加快移除各種不必要的障礙」，近期也有藍營首長配合中共論調，配合指稱兩岸旅遊協商停滯，責任在我方政府，包括花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安等。

民進黨中國部表示，兩岸關係愈是緊張，愈需要溝通交流，路應該是愈走越多、愈走越寬，開大門走大路。中國旅客來台觀光是依據兩岸所簽訂的協議執行，由於已經暫停多年，加上兩岸情勢大幅轉變，雙方應依協議由觀光小兩會（台旅會、海旅會）進行溝通協商，才能銜接雙方政策，做出適當安排。且中國以COVID-19疫情、小三通等例外狀況為例子，刻意迴避觀光小兩會協商，完全就是不負責任。

民進黨中國部批評，中國方面在台灣釋出善意、逐步開放的同時，不斷拒絕與陸委會對談、溝通，更片面禁止中國人民來台觀光，並持續將雙方旅遊、交流停滯的責任歸咎於台灣，完全就是拿旅遊做為政治籌碼，想藉此分化台灣內部，而國民黨的首長竟為了政治、政黨利益，配合誣指台灣政府，完全變成中共論述在台擴音器，也應該被嚴厲譴責。

兩岸關係 民進黨 陸客

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