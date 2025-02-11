吳靜怡：總統大選侯友宜是棄子 柯文哲目標成中共支持的人

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押，今被爆出與大帳房李文宗在總統大選時的對話，並直通中國大陸國家主席習近平辦公室。政治評論員吳靜怡說，「侯友宜一路是棄子，郭台銘也只是戲子」，從頭到尾，柯文哲就是目標成為「中共支持的人」。

吳靜怡說，柯文哲一場總統大選，營造「藍白合」爛戲，柯文哲本來一直都認為時任國民黨總統候選人侯友宜是個草包，且開會講、到處講，不只如此，「比特犬計畫」是不是也讓突然挺韓大將們，搖身變成假攻擊時任民進黨總統候選人賴清德，而實質是用空軍大大咬著草包侯友宜，讓侯友宜在藍軍分裂後，只能找陸軍立法院前院長王金平趕快整合組織的建軍。

吳靜怡說，背後到底搞什麼鬼？原來就是柯文哲以為獲得中國支持，就開始胡作非為破壞藍白合的約定。2024投票前幾天的1月初，侯友宜還極力希望能夠藍白合，而柯文哲表示「沒得談了啦，談什麼，他已經是中共支持的人了，談什麼！」這句話充滿著羨慕、忌妒、恨。

「從頭到尾柯文哲透過黃珊珊、張顯耀、蔡增家等人，就是目標想要成為『中共支持的人』。」吳靜怡爆料，柯根本不在乎嘴裡的草包侯友宜，甚至連柯侯配都不要，中國籍配偶徐春鶯列入不分區立委名單也僅僅像是一個要找國台辦聊聊、討好中國的手段，而張顯耀更因中國介入我國選舉散布假民調案，將張顯耀列為「反滲透法」被告，一再顯示柯文哲很不單純。

吳靜怡表示，總統大選觸及兩岸穿梭的台商不是特別的事，一場總統大選，訊息內容提到「協助募款億元以上」，「柯文哲從來沒有把任何一筆錢拿回黨部，而競選總部也未見幾筆大額捐贈。」

吳靜怡質疑，想請問民眾黨，為何會是由「競總財務長」李文宗來統籌？是不是就是為了錢？而這些錢去了誰的口袋？民眾黨代理主席黃國昌是不是要成立調查小組，而國安局是不是也要好好查清楚？