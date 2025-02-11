韓國瑜拋總預算協商追加 黃國昌：繼續養網軍一樣否決
立法院會上月三讀通過中央政府總預算案，立法院長韓國瑜昨天拋出「追加預算」作為解方。民眾黨團總召黃國昌今天表示，行政院提覆議也不會有用，立法院將投票維持原決議，至於追加預算則要看內容為何，如果要繼續養側翼網軍，「這種預算追加，一樣還是會被否決。」
賴清德總統昨天召集行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人會商國政，針對立法院三讀通過今年度中央政府總預算案，韓國瑜喊話行政院不要提出覆議，並且承諾繼續跟朝野黨團協商。
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，針對今年度中央政府總預算案，韓國瑜的做法非常有智慧，希望行政院不要再提覆議，而就算行政院要提也不會有用，因為立法院將投票維持原決議，這就是行政院會面臨的結果。
黃國昌也說，至於追加預算則要看內容為何，不知道內容是什麼，民眾黨團無法評論，如果只是要繼續做媒體置入、豢養側翼網軍，「這種預算追加，一樣還是會被否決。」
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