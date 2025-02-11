快訊

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

民進黨中國部：兩岸旅遊應由小兩會溝通協商

中央社／ 台北11日電

民進黨中國部今天說，為了維護兩岸觀光旅遊的權益，也保障兩岸民眾的權益，恢復兩岸旅遊應透過觀光小兩會（台旅會、海旅會），就兩岸情勢進行討論，這才是負責任的態度與作為。

民進黨中國部今天透過官方臉書專頁發文表示，中國上海市文旅局原訂率團來台參加台北燈節，但因部分行程涉及旅遊觀光踩線遭陸委會駁回；中國福建、上海旅遊踩線團申請10日來台，台灣也重申應循「小兩會」溝通遭拒而停滯。中國國台辦7日宣稱「小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件」，再次誣指台灣阻饒中國國民來台旅遊。對此陸委會已表示，中共刻意迴避小兩會協商，才是不負責任的託辭。

民進黨中國部說，國民黨在1月中旬就配合中共論述，稱「民進黨應加快移除各種不必要的障礙」，近期也有藍營首長配合中共論調，配合指稱兩岸旅遊協商停滯，責任在台灣政府。

民進黨中國部表示，中國旅客來台觀光是依據兩岸所簽訂的協議執行，由於已經暫停多年，加上兩岸情勢大幅轉變，雙方應依協議由觀光小兩會，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）、中國的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）進行溝通協商，才能銜接雙方政策，做出適當安排。中國以COVID-19疫情、小三通等例外狀況，刻意迴避觀光小兩會協商，完全就是不負責任。

另外，民進黨中國部說，中國方面在台灣釋出善意、逐步開放的同時，不斷拒絕與陸委會對談、溝通，更片面禁止中國人民來台觀光，並持續將雙方旅遊、交流停滯的責任歸咎於台灣，完全就是拿旅遊做為政治籌碼，想藉此分化台灣內部，而國民黨首長竟為了政治、政黨利益，配合誣指台灣政府，變成中共論述在台擴音器，也應該被嚴厲譴責。

為了維護兩岸觀光旅遊的權益，也保障兩岸民眾的權益，民進黨中國部呼籲中共，恢復兩岸旅遊應透過兩岸既有管道交流、協商（小兩會），就兩岸情勢進行討論，這才是負責任的態度與作為。

兩岸政策 民進黨

延伸閱讀

立院今表決選罷法覆議案 許宇甄：若被否決卓榮泰立即下台

韓國瑜盼政院不提總預算覆議 黃國昌：民眾黨態度不變

綠營不辦2026彰化縣長初選？基層：只有「那個人」能決定

黃國昌號召掃除綠衛兵 民進黨反批是紅衛兵

相關新聞

民眾黨團反對選罷法覆議案 黃國昌嗆卓榮泰非常不可取

立法院今天預計舉行全院委員會，處理公職人員選舉罷免法覆議案，民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團做出一致決議，就是投下反對票...

民進黨中國部：中共拿旅遊做為政治籌碼 分化台灣內部

民進黨中國部今天表示，國台辦、國民黨縣市首長沆瀣一氣，稱台灣限制兩岸旅遊，呼籲中共，為了維護兩岸觀光旅遊的權益，也保障兩...

吳靜怡：總統大選侯友宜是棄子 柯文哲目標成中共支持的人

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押，今被爆出與大帳房李文宗在總統大選時的對話，並直通中國大陸國家主席習近平辦公室。政治評...

立院今表決選罷法覆議案 許宇甄：若被否決卓榮泰立即下台

立法院今天將表決行政院針對公職人員選舉罷免法提出的覆議案，國民黨立委許宇甄在國是論壇上表示，這是行政院長卓榮泰就職以來第...

大罷免成敗牽動朱立倫連任路 藍策略靈活注入強心針

大罷免潮遍地開花，目前累計逾30名藍委全面備戰，罷免結果更關乎國民黨主席朱立倫連任之路，有了挺過罷樑案的經驗，國民黨將罷免層級升高，除了以罷制罷，更要靈活運用多元策略，盼催出支持者出門投下反對票。朱立倫近期更主打團結牌，盼順勢消弭反朱派質疑聲浪。

總統高度院際協調只是鴻門宴 賴清德不畏因必得果

賴清德總統昨天以憲法賦予總統的職權，在總統府邀五院共商國事，並未針對特定議題啟動院際協調，而是設一個賴總統專屬的五院平台；以朝野和諧團結面對美國的關稅貿易戰為名，最後焦點全在總預算案，五院會商國事成了府加四院打一院的「鴻門宴」。 對執政的民進黨而言，菩薩是誰？眾生是誰？都不如政權重要，若繼續種因，就等果報來臨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。