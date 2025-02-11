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民眾黨團反對選罷法覆議案 黃國昌嗆卓榮泰非常不可取

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

立法院今天預計舉行全院委員會，處理公職人員選舉罷免覆議案民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團做出一致決議，就是投下反對票、維持原決議，行政院長卓榮泰上任至今，最擅長的事情就是提覆議，這是國家跟人民的不幸，這樣的內閣非常不可取。

立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，民進黨團幹部昨天簽署協商結論，同意今天處理選罷法覆議案，並且不邀請卓榮泰列席說明。民眾黨團上午舉行記者會，黃國昌表明會清楚維持原決議，投票反對行政院提出覆議案。

黃國昌指出，面對覆議案可能出現的結果，卓榮泰跟賴清德總統都心知肚明，對於罷免連署程序必須加嚴、不要淪為政黨抄樁腳名冊的修法，台灣公民社會已經給予高度支持，很遺憾民進黨政府聽不進民意，仍然選擇一意孤行配合大罷免，不惜阻礙公職人員選罷法修法，目的就是拖延新法生效日期，司馬昭之心路人皆知。

黃國昌批評，面對具有高度重要性的覆議手段，總統跟行政院竟然當成兒戲，只為掩飾民進黨發動所謂的大罷免，民眾黨團覺得非常遺憾，卓榮泰從去年5月上任至今，僅能繳出一張蒼白無力的成績單，最擅長的事情就是提覆議，「不斷提覆議遭到立法院否決，這是國家跟人民的不幸。」

黃國昌直言，按照政府目前的施政方式，就能相信在可預見的未來，大概還是會繼續提覆議案，不管是針對財政收支劃分法、中央政府總預算案等，操作手法一模一樣，就是在台灣社會製造對立衝突，藉由激化政黨對立掩飾執政無力，「我們覺得這樣的內閣非常不可取。」

卓榮泰 民眾黨 罷免 覆議案 黃國昌

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