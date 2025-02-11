立院今表決選罷法覆議案 許宇甄：若被否決卓榮泰立即下台

立法院今天將表決行政院針對公職人員選舉罷免法提出的覆議案，國民黨立委許宇甄在國是論壇上表示，這是行政院長卓榮泰就職以來第三次提出的覆議案，頻繁的覆議已造成國家社會動盪不安，若今天覆議案再被否決，請卓榮泰立刻辭職下台。

許宇甄表示，行政院提請覆議本該是極為嚴肅的憲政程序，現在卻成了卓榮泰爭權奪利的憲政工具，卓榮泰為了配合民進黨發動報復性大罷免時程，刻意選在春節連假前一天下班後，在1個小時內召開臨時行政院院會針對選罷法提請覆議。

許宇甄說，這是卓榮泰自去年5月20日就職以來，第三次提出覆議案，可預見的未來，還會有第四次、第五次覆議。卓榮泰是中華民國歷史上最愛提覆議的行政院長，頻繁的覆議已造成國家社會動盪不安，國人對台灣的民主發展感到憂心不已。

許宇甄指出，過去行政院提請覆議若失敗，依照責任政治原理，行政院長須辭職下台，卓榮泰之所以有恃無恐，是在吃立法院豆腐，占第四次修憲的便宜，沒了辭職規定，卓榮泰才會忝不知恥，忽視民進黨在國會是少數的政治現實，一而再再而三提出覆議，導致覆議案在立法院氾濫成災。

許宇甄批評，卓榮泰只想著製造更大的衝突，使社會陷入動盪狀態，幫助民進黨推動報復性大罷免，與國人希望民主憲政秩序穩定與政治健全發展的方向背道而馳。

許宇甄強調，現行罷免制度有「成案條件低」、「通過門檻低」的設計缺失，已為民主發展帶來一系列不良後果，罷免連署制度設計不夠嚴謹，連署錯假問題已被詬病多年，新版選罷法要求罷免連署比照「總統副總統連署做法」，必須附上身分證影本，是為了防止偽造連署、死亡連署的情況發生，以更健全的機制保護台灣民主，避免罷免成為少數人奪權的政治遊戲。

許宇甄呼籲，為了社會團結安定，請行政院和民進黨理性且務實地面對選罷法修法，不要一錯再錯，懸崖勒馬，一起支持選罷法修法，共同解決罷免連署的錯假問題，讓罷免制度回歸常軌運作，以重塑台灣民主根基。

最後，許宇甄喊話卓榮泰不要為反對而反對，要提請覆議就要有肩膀、有骨氣，若今天覆議再次被否決，請卓榮泰不要眷戀權位，勇敢地負起政治責任，立刻辭職下台。