駐巴西代表接受外媒專訪 強調台灣主權不容中國干涉

駐巴西代表廖志賢8日接受巴西政經雜誌「西方」（OESTE）專訪，闡述台灣作為主權國家之堅定立場。他表示中國長期惡意曲解聯合國決議，誤導國際視聽，無法改變台灣事實上獨立地位；台灣將持續強化自我防衛能力，並與民主夥伴攜手，確保印太區域和平與穩定。

廖志賢在專訪中表示，台灣主權不容任何外國決定，中國長期惡意曲解聯合國決議，誤導國際視聽，試圖透過外交及輿論戰將台灣納入其版圖終將失敗，亦無法改變台灣事實上獨立地位。

廖志賢指出，中國不斷要求外國政府承認台灣是中國的一部分，已凸顯中共獨裁政權缺乏自信之不安全感。台灣將持續強化自我防衛能力，並與民主夥伴攜手，防止威權勢力擴張，確保印太區域和平與穩定。

在經貿、文化及科技方面，廖志賢列舉他上任一年以來推動台灣與巴西各主要州政府簽署科技合作備忘錄、積極參加大型展覽會、邀請巴西政要及各界潛力買家訪台參加智慧城市、醫療設備等國際展覽，運用台灣在全球半導體產業之關鍵角色，吸引巴西國家電子技術中心關注，盼積極推動未來合作。

廖志賢強調，儘管台灣與巴西未建立正式外交關係，但不影響雙方實質合作，並以美國、日本、澳洲等理念相近國家為例，雖然未與台灣建交，仍然在科技、經濟、國防等領域與台灣保持密切合作。台灣與巴西應聚焦於共同利益，共同推展有助民生及社會發展之科技創新與文化交流。

廖志賢表示，這次接受專訪希望能向巴西社會展現台灣在主權、經濟發展及國際合作之重要性，並呼籲國際社會共同關注台海局勢，維護全球民主價值與區域合作；「不論中國如何施壓，台灣的主權地位都不會改變，台灣是台灣，中國是中國。」