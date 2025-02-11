750元審查費被罵翻 NCC喊卡

二月五日起，民眾海外購入配備WiFi、藍牙3C、智慧居家產品加收七百五十元，引發民怨，藍營昨批評，國家通訊傳播委員會（NCC）是要打造「全新小金庫」，看不出任何正當性。NCC昨天傍晚宣布，為回應最新民意，針對海外郵寄自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費將再檢討，調整前暫緩收取。

NCC指出，為因應調整需要，即日起依法申報之此類射頻器材，將先通知申請輸入者有審查費用待繳，NCC將逕行審查，等應收費數額確定後，再開立繳費單依限繳納；也就是說，縱使尚未繳納審查費用，也能先通過進口審查。

NCC強調，民眾於「公共政策網路參與平台」提案重新討論收費標準業已通過，NCC以謙卑態度面對各界最新意見，並即刻檢討，基於相關行政成本考量下，思考向使用者收費合理性及執行妥適性。

NCC去年七月預告修正電信管理業務規費收費標準，為反映審查的行政成本，民眾網購兩部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費為每案七百五十元，但所謂「自用第二級電信管制射頻器材」範圍廣大，就連民眾常用的藍牙鍵盤、滑鼠及耳機都算在內。

國民黨立院黨團抨擊，這是「假審查，真加稅」，離譜又荒謬，想搶錢想瘋了。國民黨團認為，政策應考量比例原則與正當性，NCC是扒了民眾好幾層皮，也無法達到實質審查目的；NCC此舉是要打造「全新小金庫」，看不出正當性。

民進黨團上周末也收到年輕及3C族群的意見，黨團幹事長吳思瑤並在昨天中午的行政立法協調會報反映此事。行政院發言人李慧芝會後指出，會將相關意見一併提供給NCC參考，相信NCC會本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。

民進黨立委沈伯洋指出，NCC管理無線射頻設備相當合理，問題在於分類範圍太廣，導致民眾不滿，只要更改分類標準即可，無奈因藍白阻擋NCC人事，導致人數不足無法開會。

沈伯洋昨偕民進黨立委黃捷辦公室與NCC舉行協調會，會後獲得結論，即可請與規費收取和估算有所屬的財政機關先做出決議，先暫緩政策，但該管制的還是要管制，仍會守護相關安全問題。