韓國瑜盼政院不提總預算覆議 黃國昌：民眾黨態度不變

立法院會上月三讀通過中央政府總預算案，立法院長韓國瑜今天表達，希望行政院不要提出覆議，承諾繼續跟朝野黨團協商。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，尊重韓國瑜的說法，民眾黨團的立場很清楚，一切按照制度跟規則進行，這件事情不會改變。

賴清德總統下午召集行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人會商國政，針對立法院三讀通過今年度中央政府總預算案，韓國瑜喊話行政院不要提出覆議，並且承諾繼續跟朝野黨團協商。

黃國昌晚間透過直播表示，賴總統是行政權的代表，同時也是執政黨主席，沒有超然中立的地位，根本就是在演戲過水，行政跟立法部門產生爭執，只要看一下民進黨立法院黨團總召柯建銘，過去在黨團協商會議屢次抹紅抹黑，「恣意地人身攻擊，浪費大家的時間，請問要協商什麼？」

黃國昌說，民進黨政府執意搞威權，完全就是一黨專政的思維，好像其他政黨都是中共同路人，現在就是自主公民挺身而出的時候，韓國瑜作為立法院長很有風度，「賴清德找了他就去，但是所謂要帶回來的那些話，民眾黨團的立場很清楚，一切按照制度來，一切按照規則來。」

黃國昌強調，對於中央政府總預算案的態度，民眾黨團不會有任何退縮跟改變，「執政黨發動抹紅抹黑的攻擊，我黃國昌無法接受，全部送還給你們民進黨，不要以為用40%選上總統就可以為所欲為，沒有這回事。」

黃國昌也嗆聲，國會要重選可以，賴總統也請辭職，選輸就想要翻盤，完全沒有這回事，民進黨可以玩兩手策略，難道是把大家當笨蛋，因此民眾黨作為在野黨，站在人民立場強力監督，這件事情不會有任何改變。