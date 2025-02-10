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影／八炯、閩南狼再突襲要入黨 國民黨反嗆先加入國軍

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
網紅八炯、閩南狼下午赴雙和連署站助陣。圖／雙和罷團提供
網紅八炯、閩南狼下午赴雙和連署站助陣。圖／雙和罷團提供

網紅八炯與饒舌歌手閩南狼（陳柏源）號召民眾罷免藍委。今下午再突襲國民黨中央黨部，二度要求申請入黨，遭國民黨副發言人鄧凱勛與黨工攔下。國民黨表示，對於作為曾經舔共、台獨，卻又填不敢國軍志願役入伍申請，靠嘴炮賺流量，國民黨無法配合演出。

國民黨表示，黨堅定捍衛中華民國的決心不曾改變，堅定反共、反台獨的原則不會動搖。對於過去曾有舔共紀錄的網紅，不斷以反共作為唯一入黨訴求，因此國民黨給予機會，讓舔共網紅展現洗心革面的決心，彌補過去堅持台獨消滅中華民國，彌補過去高唱舔共歌曲鼓勵中共軍艦犯台，特此提供「國軍志願役入伍書」，讓其展現對於反共的熱忱。

國民黨酸，無奈最終舔共網紅仍未完成國軍志願役入伍申請，他們只能繼續鼓勵相關人士，加油，多一點勇氣就能面對自己舔共的歷史。對於嘴上說反共實際大唱舔共歌曲，國民黨沒有恥力接收，對於作為曾經舔共、台獨，卻又填不敢國軍志願役入伍申請，靠嘴炮賺流量，國民黨無法配合演出。

國民黨表示，過去執政黨便強調共黨在地協力者勢力猖獗，到現今已發生共諜滲透黑熊學院廠商，共諜滿天飛的現象，恐再次滲透國會最大黨，因此只能再次拒絕舔共及台獨網紅入黨。「要反共賺流量，入黨不如從軍！要台獨賺台幣，左轉去民進黨！國民黨大門隨時開，要賺標案別進來！」

台獨 國民黨 網紅

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