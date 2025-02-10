蕭副總統感謝美日元首關注台海和平 讓印太國家安心

副總統蕭美琴今天接見日本眾議員鈴木英敬，感謝他致力於台日關係，蕭副總統並藉此機會致謝日本首相石破茂與美國總統川普關注台海和平穩定，並強調，相信此堅定立場能讓所有印太地區國家感到安心。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見日本眾議員鈴木英敬，外交部次長陳立國、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等陪同出席。

蕭副總統致詞時表示，鈴木英敬去年與日華懇議員一起來台參加總統賴清德和她的就職典禮，今天再次來訪，她要表達最誠摯的歡迎。並指出，當前全球地緣政治情勢及整體經濟發展都有新變數，環境十分複雜，很珍惜有此機會針對相關議題進一步交換意見。

蕭副總統也說，恭喜日本首相石破茂日前在美國與美國總統川普（Donald Trump）有一場成功會談，並感謝石破茂與川普在該會談中關注台海的安全及和平穩定，尤其表明反對以武力或脅迫方式片面改變台海現狀。相信這樣的堅定立場能讓所有印太地區國家感到安心，並持續確保台海和平現狀。

蕭副總統也感謝鈴木英敬，無論是過去在日本三重縣知事任內，或是現在擔任眾議員，對於台日關係的付出以及促進台灣觀光的貢獻。民間交流是建立台日關係非常重要的基礎，因為有密切的民間交流，台日友好關係才能持續提升。

此外，外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍上午接見鈴木英敬，肯定鈴木英敬於日本三重縣知事任內推動台日城市締盟並深化交流；林佳龍另於臉書發文表示，祝賀鈴木英敬獲頒交通部觀光署「台灣觀光貢獻獎」，成為日本國會議員中首位獲獎者。

鈴木英敬則表示，目前擔任自民黨台灣政策小組召集人，也是日華議員懇談會所設「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）小組成員，對於林佳龍關切的台灣參與CPTPP、台日經濟夥伴協定（EPA），以及雙方在半導體、AI、無人機、氫能等領域的合作，將協助在日本國會推動。

外交部說明，鈴木英敬此次應交通部觀光署邀請來台接受頒贈「台灣觀光貢獻獎」，有助增進台日國會外交及實質合作關係。