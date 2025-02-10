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巴基斯坦總統會習近平喊一中 外交部斥盲從背離事實

中央社／ 台北10日電

巴基斯坦總統札達里與中國發表聯合聲明稱「台灣是中國不可分割的一部分」。外交部今天譴責巴基斯坦，盲從中國背離事實的論述、配合貶損台灣主權，並呼籲巴國政府正視捍衛民主體制及尊重人權與法治的民主台灣。

根據中國外交部官網，巴基斯坦總統札達里（AsifAli Zardari）於4日至8日赴中國進行國事訪問，並於會晤中國國家主席習近平後發表聯合聲明，雙方強調「聯大第2758號決議權威性不容質疑」、「台灣是中國不可分割的一部分」等言論。

對此，外交部下午透過新聞稿斥「謬論」，並指出，對中國屢藉與他國領導人會談機會，公開貶損台灣主權，以及巴基斯坦盲從中國背離事實的論述、配合發表損及台灣主權的聲明，外交部表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國向來互不隸屬，中共政權從未擁有過台灣治權，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合聲明否認台灣存在的事實。

外交部呼籲，巴基斯坦政府正視捍衛民主體制及尊重人權與法治的民主台灣，與肆意擴張、霸凌鄰國、迫害人權的威權中國在本質上截然不同，巴國勿一再扈從中方罔顧事實、彰顯侵略意圖的言論，應停止貶抑台灣主權地位的不當行為。

外交部強調，台灣將持續捍衛自由民主價值，並強化與所有民主陣營夥伴的合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由開放。

主權 外交部 巴基斯坦

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