宏國總統擬參選人促與台復交 外交部：不預設前提
宏都拉斯11月底舉行總統大選，主要在野黨擬參選人日前表態支持與台復交、與中斷交。外交部今天表示，任何有助拓展台灣國際空間的機會，外交部一向都認真看待並積極爭取，不會預設前提，也不排除任何可能性。
宏都拉斯將在3月9日舉行各政黨總統初選，當地著名的聖佩德羅蘇拉大學2月7日舉辦總統大選辯論會，其中在野2大政黨「國家黨」（Partido Nacional）以及「自由黨」（Partido Liberal）的總統初選參選人，都不約而同強調支持恢復與台灣的邦交，並且與中國斷交。
外交部下午回覆中央社提問時重申，與各國平等互惠的交往是台灣既定的外交政策，任何有助提升台灣國際地位、拓展台灣國際空間的機會，外交部一向都認真看待並積極爭取，不會預設前提，也不排除任何可能性。
針對宏國總統擬參選人發言，外交部表示，基於不介入他國內政的原則，外交部沒有評論。
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