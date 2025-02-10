蔡壁如談柯文哲：走出加護病房投身政治 救台灣卻傷自己

民眾黨前立委蔡壁如今在臉書發文說，如果說柯文哲真的犯了什麼錯，那大概就是他救完無數病人後，選擇走出ICU病房，投身政治救台灣，救台灣卻傷了他自己。

蔡壁如在臉書說，今年過年期間她到東港東隆宮參拜，一位阿嬤走過來，抱著她說柯醫師不可能貪汙。

17年前柯文哲救了這位阿嬤的丈夫，她感謝之餘把紅包遞到柯文哲手上，柯文哲婉拒了。那天阿嬤熱情地抱著蔡壁如說「我不知道發生了什麼事，但我知道柯醫師，不可能貪汙。」蔡壁如說，我們都知道他不會，但他現在卻被關在土城看守所裡面。

蔡壁如表示，柯文哲一生救了多人，但現在卻沒人能把他從這場政治殺戮中救出，救不出柯文哲，見不到病危的柯爸，修復不了民眾黨在小草心中原本的樣子。有時候她會想，當柯文哲把白袍掛在牆上，走出臺大醫院的時候，如果她伸手阻止了他，那現在，世界會是什麼模樣？

「如果說他真的犯了什麼錯，那大概就是救完無數病人後，選擇走出ICU病房，投身政治救台灣。」

救台灣，而傷了他自己，他飽受委屈。

蔡壁如說，要相信台灣可以因為有我們而變得更好，要相信眾人的智慧會超越個人的智慧，我們要把這些理念反覆地說，要把這些價值重新上架，只要聲音夠大，她相信在土城看守所裡面的柯文哲，可以聽見。

「可以聽見希望，可以感到溫暖，可以看到未來，可以明白民眾黨在他飽受恥辱與欺凌之後，仍然堅強地在風雨中茁壯。」

蔡壁如表示，民眾黨是純粹的民主新興政黨，不懂政治黑暗所以遍體鱗傷，即使只有一票投給蔡壁如，她也要藉參選的機會，把那些在新聞包裝下已經被遺忘的黨的價值講出來，也讓柯文哲看到，我們透過公平、公正、公開的黨內選舉，完成了他一直想做的事情，並且有人會把他的理念，一直延續下去，直到他回來。