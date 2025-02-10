謝銘洋以司法行政首長身分赴總統府 提法官案件暴增 未提大法官事宜

賴清德總統今依憲法所「賦予權責」，邀行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英，考試院長周弘憲、副院長許舒翔，監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋等五院正副院長及相關幕僚會商，討論如何解決朝野對立僵局。謝銘洋表示，今天是以司法機關行政首長身分與會，非憲法法庭審判長。

謝銘洋今以司法院行政首長的身分請命，開宗明義指各級法院2023年的總案件數為3百多萬件，2024年暴增為4百多萬件，基層法官、書記官等負荷極重、案牘勞形，需要人力與預算支應，總預算遭刪除影響將司法效能與品質。

外界好奇今天會議是否有討論到憲法訴訟法新制、大法官提名時程？但總統府表示今未提到憲訴法與大法官的任何問題，也未針對個案或大法官人選討論，不過謝銘洋也希望立法院未來在行使人事同意權時，能順利進行。