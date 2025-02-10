民進黨團簽字！立院明表決選罷法覆議案 25日開議

歷經一番波折，民進黨立院黨團今天簽署朝野協商結論。根據朝野黨團協商決定，11日將處理選罷法覆議案，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明；此外，2月25日開議，邀卓榮泰率各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢。

立法院第11屆第3會期初六、3日展開立委報到，立法院朝野黨團6日協商，各黨團雖同意11日處理選罷法覆議案、25日開議，但只有藍白簽署協商結論，民進黨團未簽；立法院8日發函通知各黨團，原訂11日召開全院委員談話會，決定開議日及議程相關事宜，如今三黨完成簽名，談話會將停止召開。

協商結論指出，各黨團同意定於11日處理選罷法覆議案，審查時，不邀請行政院長列席說明，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，每位立委發言時間為5分鐘。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決等。

協商結論提及，2月25日開議，將邀行政院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢；3月5日舉行各委員會召委選舉。

協商結論也提及，有關立法院通過的今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法部分條文如經行政院依據憲法增修條文規定提出覆議，各黨團同意加開院會處理覆議案。