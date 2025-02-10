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民眾黨組織部副主任被迫辭職 中央委員兼任黨職有爭議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨組織部副主任林昭印。本報資料照片
民眾黨組織部副主任林昭印。本報資料照片

民眾黨組織部副主任林昭印上月當選中央委員，昨天晚間卻無預警自爆「被迫辭職」，台灣民眾黨今天對此表示，林昭印獲得黨員肯定更上層樓，如果以中央委員身分兼任有給職黨職，未來在權力分際上實屬不宜。

民眾黨今年1月19日舉行黨員代表大會，同步改選中央委員、中央評議委員。根據開票結果，中央委員當選者的得票數，由高至低分別為林昭印、許正憲、江和樹、陳世軒、蔡壁如、李彥慶、黃瀞瑩、葉國文、孫正華。

民眾黨主席補選2月15日登場，林昭印昨天突然在直播表示，因為選上中央委員，開始被一些人針對，「我選中央委員是合乎章程跟法規，章程沒規定黨中央的人不能夠選，結果開始被有些人針對，例如要繼續擔任中央委員，就不能當組織部副主任」。

民眾黨今天透過文字說明，林昭印獲得黨員肯定，更上一層樓誠屬不易，然而黨務運作有一定的模式，如果以中央委員身分，繼續兼任有給職黨職，確實在權力分際上實屬不宜，「好人才本黨都相當珍惜。」

民眾黨也說，有關中央評議委員吳士廉請辭案，經過詢問中評會主委李偉華，依照本屆中評委選舉候補排序，如果有中評委辭任將依序遞補。

主任 台灣民眾黨 權力

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