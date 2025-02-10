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黃國昌號召掃除綠衛兵 民進黨反批是紅衛兵

中央社／ 台北10日電
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌昨晚在臉書發起「掃除綠衛兵」行動，民進黨今天批評，黃國昌將自主連署罷免國民黨的公民扣上「綠衛兵」帽子，黃國昌的行為就是不折不扣的紅衛兵。

黃國昌昨晚在臉書（Facebook）發起護民主反威權「掃除綠衛兵」行動，並貼文表示「我們不能再坐視民進黨將政黨利益凌駕於國家利益之上，行動的第一步就是掃除助賴清德為虐的民進黨綠衛兵，讓民進黨和賴清德知道，人民才是國家的主人。」

民進黨今天發布新聞稿表示，民進黨發言人吳崢、立法委員沈伯洋在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，藍白不誠懇面對人民質疑，反以政治、鬥爭手段與人民抗爭，將反對質疑的人扣上「綠衛兵」帽子，分化台灣社會，更想以惡罷抵制公民團體，只會將公民憤怒持續燃燒。

吳崢表示，黃國昌將自主連署罷免國民黨的公民扣上「綠衛兵」帽子，帶頭分化台灣社會、批鬥不同意見民眾，社會運動起家的人竟然墮落成將立場不合、反對國眾兩黨的聲音視為掃除對象，這樣的言論審查根本是政治人物與人民為敵，令人難以想像。

沈伯洋說，黃國昌已經不是小藍是小紅，「掃除」兩個字就是共產黨文革時期用語，將反對者貼上非自主公民的標籤，視為要掃除的對象，政治人物之間會有言論交鋒，黃國昌卻針對一般平民說要掃除，意見不同的人就是綠衛兵，就是要掃除對象，如果按照紅衛兵定義，黃國昌的行為就是不折不扣的紅衛兵。

民進黨 黃國昌

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