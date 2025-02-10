行政院優先法案 聚焦「挺產業、大照顧、強韌性」

立法院新會期登場，朝野攻防山雨欲來，行政院長卓榮泰今午邀請民進黨立院黨團舉行行政立法協調會報，會中聚焦本會期優先法案；根據行政院盤點，除了今年度中央政府總預算附屬單位預算及第5期前瞻預算，法案部分則會將著重「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」三大面向。

在「支持產業發展」部分，行政院發言人李慧芝盤點，未來將優先推動包括《外國專業人才延攬及僱用法》、《運動彩券發行條例》、《運動產業發展條例》、《人工智慧基本法草案》、《產業創新條例》、《電業法部分》、《能源管理法》、《證券投資信託及顧問法》、《貨物稅條例》、《娛樂稅法》、《國際金融業務條例》部分條文修正草案等。

李慧芝指出，盼藉由上述法案支持AI、科技、金融、運動、藝文、智慧機械、資安等產業多元發展，打造台灣「護國群山」，並因應數位和淨零雙軸轉型挑戰，建立AI治理方針並促進AI發展應用，同時加速推動二次能源轉型，作為產業發展後盾。政府也將支持產業吸引國際人才，讓台灣企業走向世界。

此外，有關「擴大社會照顧」方面，李慧芝指出，包括《菸害防制法》、《身心障礙者權益保障法》、《職業安全衛生法》、《民法親屬編》、《教育人員任用條例》、《原住民族工作權保障法》、《保險法》部分條文修正草案；《兒童托育服務法》、《國家中醫研究院設置條例》、《國家醫療科技評估中心設置條例》草案等。

李慧芝表示，政院將推動「兩個升級」，包括「社會支持體系升級」，強化對身心障礙者的權益保障，建立完善兒童托育服務體系，強化職場反霸凌及性平機制，提升對原住民及軍公教的照顧；此外也將推動「醫療服務體系升級」，加強傳染病防治，擴大醫療科技評估量能、品質及人才培育，提升中醫藥生技醫療產業競爭力。

李慧芝進一步說明，在「強化安全韌性」方面，包括《資通安全管理法》、《個人資料保護法》、《陸海空軍刑法》、《道路交通管理處罰條例》修正草案，以及《個人資料保護委員會組織法》、《全民健康保險資料管理條例》、《國家海洋科技營運中心設置條例》草案，藉此提升個資保護及資安能量，守護道路安全，鞏固國家安全，全方位保障國人生命財產安全。

李慧芝透過，目前已在立法院待審議的《國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例》、《國家語言研究發展中心設置》修正草案，以及《不義遺址保存條例草案》，也希望立法院在新會期能夠優先推動。