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NCC掀750元之亂　政院將轉告民意：相信會採取合理措施

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片

自海外購入配備WiFi、藍芽3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，今年2月5日起將收審查費每案750元，引發質疑。民進黨立院黨團今赴行政立法聯繫會報反應民意，行政院指出，會將相關意見一併提供給NCC參考，相信NCC會本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告修正電信管理業務規費收費標準第14條，規範民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費為每案750元；NCC稱，這類自用申請案一年逾2萬件，為反映行政成本才新增審查費，若是出國自用攜帶回來則不受影響。

不過，目前「自用第二級電信管制射頻器材」涵蓋範圍相當擴大，一般民眾常用的藍芽鍵盤、滑鼠及耳機，甚至連PS5、Switch遊戲手把都算在內。

民進黨團七長、各委員會召委今赴行政院參與行政立法協調會報。黨團幹事長吳思瑤會後受訪指出，有將各界疑慮待到行政院，相信行政部門會將意見轉達給NCC，相信NCC會本於民意作出必要因應。她強調，NCC今天並未列席，且NCC為獨立機關，應尊重其職權行使，沒有誰能指揮，今天也沒有針對審查費是否要分類或政策是否停止進行討論。

對此，行政院發言人李慧芝表示，會將相關資訊及意見，包括民眾於公共政策網路參與平台所提案「自用民生與視聽娛樂器材應排除於『第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費』收費項目」的案件，一併提供予國家通訊傳播委員會參考。

李慧芝指出，相信國家通訊傳播委員會本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。

NCC 民進黨 行政院

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