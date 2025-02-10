政院開行政立法協調會報 盤點本會期優先法案

行政院發言人李慧芝10日表示，院長卓榮泰今日邀請執政黨黨團召開行政立法協調會報，會中針對行政院希望立法院在第11屆第3會期，能夠優先推動的重要議案等議題進行討論，包括產創條例、電業法修正等，另外針對外界關切有關「第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」等相關議題，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。

李慧芝指出，除了「114年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部分）」以及「114年度中央政府前瞻基礎建設第5期特別預算」兩預算案外，在法案的部分，行政院將著重「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」三大面向。

李慧芝表示，在「支持產業發展」部分，行政院將優先推動包括《外國專業人才延攬及僱用法修正草案》、《運動彩券發行條例第21條修正草案》、《運動產業發展條例修正草案》、《人工智慧基本法草案》、《產業創新條例部分條文修正草案》、《電業法部分條文修正草案》、《能源管理法部分條文修正草案》、《證券投資信託及顧問法部分條文修正草案》、《貨物稅條例第11條之1修正草案》、《娛樂稅法部分條文修正草案》、《國際金融業務條例第13條、第22條之7、第22條之16修正草案》等案，藉此支持AI、科技、金融、運動、藝文、智慧機械、資安等產業多元發展，打造台灣的「護國群山」，政府將因應數位和淨零雙軸轉型挑戰，建立AI治理方針並促進AI發展應用，同時加速推動二次能源轉型，作為產業發展後盾。政府也將支持產業吸引國際人才，讓台灣企業走向世界。

此外，有關「擴大社會照顧」方面，李慧芝指出，包括《菸害防制法部分條文修正草案》、《身心障礙者權益保障法部分條文修正草案》、《兒童托育服務法草案》、《國家中醫研究院設置條例草案》、《國家醫療科技評估中心設置條例草案》、《職業安全衛生法部分條文修正草案》、《民法親屬編部分條文修正草案》、《教育人員任用條例部分條文修正草案》、《原住民族工作權保障法部分條文修正草案》、《保險法部分條文修正草案》等案，政院將推動「兩個升級」，包括「社會支持體系升級」，強化對身心障礙者的權益保障，建立完善兒童托育服務體系，強化職場反霸凌及性平機制，提升對原住民及軍公教的照顧；此外也將推動「醫療服務體系升級」，加強傳染病防治，擴大醫療科技評估量能、品質及人才培育，提升中醫藥生技醫療產業競爭力。

李慧芝進一步說明，在「強化安全韌性」方面，包括《資通安全管理法修正草案》、《個人資料保護法部分條文修正草案》、《個人資料保護委員會組織法草案》、《全民健康保險資料管理條例草案》、《陸海空軍刑法第24條修正草案》、《國家海洋科技營運中心設置條例草案》、《道路交通管理處罰條例第21條、第21條之1、第67條及第85條之3修正草案》等，藉此提升個資保護及資安能量，守護道路安全，鞏固國家安全，全方位保障國人的生命財產安全。

李慧芝也指出，目前已在立法院待審議的《國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第10條、第23條修正草案》、《國家語言研究發展中心設置條例草案》、《不義遺址保存條例草案》等案，也希望立法院在新會期能夠優先推動。

而對於立法院執政黨黨團提及，外界關切有關「第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」等相關議題，李慧芝表示，行政院會將相關資訊及意見，包括民眾於公共政策網路參與平台所提案「自用民生與視聽娛樂器材應排除於『第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費』收費項目」的案件，一併提供予國家通訊傳播委員會參考，相信國家通訊傳播委員會本於獨立機關權責，會在瞭解各種意見後，採取合理的執行措施。