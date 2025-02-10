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柯建銘終簽字朝野協商 國民黨團酸：白頭宮女迷途知返

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團下午舉行第11屆第3會期黨團總召傅崐萁（中）、書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）就職典禮。國民黨團總召傅崐萁致詞表示新會期和民眾黨更密切合作，讓國運更加昌隆，對於韓國瑜院長下午出席賴清德總統召集的五院院際協商，表達對韓國瑜勇氣的肯定，也希望賴總統拿出國家領導人的高度和誠意，真正讓國家春暖花開。記者曾吉松／攝影
國民黨立法院黨團下午舉行第11屆第3會期黨團總召傅崐萁（中）、書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）就職典禮。國民黨團總召傅崐萁致詞表示新會期和民眾黨更密切合作，讓國運更加昌隆，對於韓國瑜院長下午出席賴清德總統召集的五院院際協商，表達對韓國瑜勇氣的肯定，也希望賴總統拿出國家領導人的高度和誠意，真正讓國家春暖花開。記者曾吉松／攝影

立法院上周朝野協商，不過民進黨團遲遲未於結論上簽字，今天稍早民進黨團三長已經簽字。國民黨立法院黨團表示，其實民進黨團幹部早就說沒問題，就是民進黨團總召柯建銘希望大家聽他廢話，就在那「白頭宮女話當年」，所以才拖到今天，不過能迷途知返也是一件好事。

立法院2月6日黨團協商，據現場與會國民黨團幹部透露，當天就只有要討論兩議題，分別為開議是哪一天、覆議案哪一天，民進黨一開始都答應，結果要簽字時又說「等我講完話，不要急嘛」，柯建銘就這樣一講兩個小時，浪費自已生命，也在浪費別人生命。不過稍早，民進黨團三長已經於「立法院黨團協商結論」簽字，確認相關議程。

國民黨團書記長王鴻薇於黨團大會後受訪表示，其實柯建銘、吳思瑤等民進黨團幹部早就都說沒有問題，柯建銘不過希望大家聽他廢話，就在那邊「白頭宮女話當年」，所以才拖到今天，不過能迷途知返，還是一件好事情，只是搞不懂同一件事情，幹嘛要拖到明天要開會才簽字。

另外，有關媒體報導立法院長韓國瑜私下向綠營嘆「小傅（國民黨團總召傅崐萁）現在很大喔！」，王鴻薇也說，這是有些人在帶風向，現在整個國民黨團大家就定調一定要團結，大家都同在一條船上，外界說韓國瑜說什麼、傅崐萁說什麼的言論，凡是想要分化挑撥離間的都不是事實，大家都知道一定要團結，因為彼此都在同一條船上。

國民黨 柯建銘 民進黨 立法院

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