行政立法協調會報 經濟照顧與資安法案優先

行政立法協調會報今天中午舉行，民進黨團幹事長吳思瑤表示，會議聚焦優先法案，包括產業創新條例與AI的資安議題法制化等，拚經濟、大照顧、拚資安法案會是新會期執政團隊的重中之重。

行政院今天中午舉行立法院新會期首次行政立法協調會報，邀民進黨立法院黨團七長與各委員會召委等人，聚焦討論優先法案。

吳思瑤會後接受媒體聯訪時說，行政部門會主動拋出數個拚經濟類的法案，包括「產業創新條例」與「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）等，把培育人才環境與產業界期待的租稅優惠做得更加完善。

她表示，在大照顧部分，各部會針對各族群會提出擴大照顧的正向議案；拚資安方面，因要打造台灣成為人工智慧（AI）大國，針對AI相關資安與法制面都要做好推動與管理。

此外，吳思瑤也說，雖然在野黨指要推動民生法案優先，但她們仍擔憂在野黨擬提出的優先法案清單仍有很多爭議性法案，例如中配入籍年限6年變4年、國家安全戰略法侵害總統國安統御權、以及很多錢坑法案等，執政團隊會做好全面防禦與因應。

她表示，今天溝通非常有效率，大家都鬥志高昂，希望立法院在新的會期能夠一改過去力推政爭法案、相對不好的觀感，希望執政黨團先具體拿出正向的成績單，這才是社會期待的立法院。

針對國家通訊傳播委員會（NCC）加收750元3C產品的審查費，吳思瑤表示，執政黨很多立委都聆聽到各界不同意見，因此已把疑慮與觀點帶到行政院，行政部門也會把立委轉達的意見請NCC做好妥處，但NCC是獨立機關，今天的會議沒有邀請NCC列席，會尊重獨立機關職權行使，也相信、期待NCC會本於立委所轉達的民意做出後續必要因應。

她也說，未來立法院開議後，行政院與立法院黨團的行政立法協調會報原則上會以週為單位開會，必要時加開，至於立法院各委員會對接行政院的政策小組也可能會更密集會商，「只會比拚更拚」。

針對總預算議題，吳思瑤表示，行政院主計總處沒接獲立法院聯繫，還在等立法院試算。