李彥秀不捨家人美國住宅遭肉搜落淚 高嘉瑜酸：該哭是買房辛苦年輕人

前立委高嘉瑜緊咬國民黨立委李彥秀的美國房產議題，李今親上火線強調財產申報清楚從未隱匿，但提及家人在美住宅遭肉搜，李專訪時難過到一度落淚。高嘉瑜也反酸「該哭的是在台灣連買一棟房都很辛苦的年輕人。」

高嘉瑜今天再批李彥秀，說謊的人破綻會露出越來越多，並指李一再說謊、沒有誠實申報才是最大的問題！

對於李彥秀今天一度落淚，表示對不起家人孩子，高嘉瑜說，李彥秀今天所有的問題都出在自己身上，從第1次到第19次財產申報都有問題、海外資產交代不清、美國包租婆沒有申報、還有李彥秀美國加州爾灣豪宅門口的賓士車，到底有多少沒申報的海外資產？

高嘉瑜說，李彥秀對不起的是內湖南港的選民、台灣的納稅人，而不是老公小孩！高說，李在加州買豪宅、當包租婆，讓老公、小孩享受加州陽光、豪宅！自己在台灣當裸官，對不起的是台灣的選民！高嘉瑜也酸李，「該哭的是在台灣連買一棟房子都很辛苦的年輕人，而不是為了旅遊散心就到中國三亞買豪宅的李彥秀。」