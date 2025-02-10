國民黨團幹部就職暨團拜 傅崐萁：這會期是跳火坑會期

國民黨立法院黨團今舉行新會期幹部就職暨新春團拜，民眾黨團幹部也到場致意，不過不同上會期，民進黨團並無人前來。國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨今年鬥更兇，如何化干戈為玉帛，全在賴清德總統一念之間，這會期是「跳火坑會期」，感謝幹部跳進來，面對大罷免，黨團會力推各項福國利民法案。

立法院迎來新會期，接下來也準備正式開議，國民黨團下午舉行第11屆第3會期黨團總召集人、書記長、首席副書記長就職典禮，除請黨籍立委全數到齊開會，也是新春團拜象徵新的開始，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿及黨籍立委林國成也都出席致意。

傅崐萁指出，國家要繁榮及昌盛在於在野黨能否發揮最大效果，國民黨是第一大黨團，也是在野黨，而立法院長韓國瑜代表立法院去參加五院院際協商很有勇氣，賴清德應拿出高度跟誠意，民進黨去年就一個「鬥」字，今年鬥更兇，如何化干戈為玉帛，全在賴一念之間。

傅崐萁表示，新任黨團書記長「國會林青霞」王鴻薇很認真，難題及挑戰在她斡旋下順利圓滿；新任黨團首席副書記長羅智強則是一天四萬步走透透，過去也抱病為黨團守夜。這會期是「跳火坑會期」，感謝王、羅兩人都跳進來，也感謝過去書記長林思銘、洪孟楷的付出。

王鴻薇表示，現在是非常時期，黨團三長幹部都是區域立委，擔任幹部同時承擔大罷免的無差別攻擊，但會無所畏懼、勇往直前、堅守崗位。羅智強則說，態度擺出來不退縮，可看到民進黨三個幹部有兩個是不分區，自己都心虛了，國民黨在幹部協同努力下，真理公道必然會在。

到場致意的民眾黨團總召黃國昌指出，過去一年跟國民黨立委們並肩作戰，強力監督，給台灣社會繳出漂亮成績單，像今天參加新北行動治理座談，大家都開出滿滿建設菜單，這其中問題在於預算，那大家這次一同通過財劃法，這是歷經三任政府、23年都沒辦法修正的法案，在彼此合作下通過。